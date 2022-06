Législatives 2022 : revivez le débat entre les candidats de la 1re circonscription de Haute-Garonne

France Bleu Occitanie continue ses débats des législatives alors qu'on vote pour le 1er tour le 12 juin. Celui de la première circonscription s'est tenu ce jeudi 2 juin à la brasserie Cebely de Blagnac. Cinq candidats étaient autour de la table : Aude Battistella (Reconquête), Pierre Baudis (Renaissance) , Oscar Castillo-Mendegris (LR), Hadrien Clouet (Nupes, LFI) et Jacques Rocca (Alliance centriste). Dans cette circonscription de Haute-Garonne vivent 150.000 habitants ; elle s'étend du centre-ville de Toulouse en passant par Blagnac jusqu'à des communes plus petites : Mondonville, Cornebarrieu et Beauzelle.

Revoir le débat des législatives dans la 1er circonscription de Haute-Garonne :

Aéronautique : des aides à tout prix ?

L'Etat a injecté 15 milliards d'euros pour sauver la filière. L'Etat doit-il continuer à le faire? "Oui mais en montant au capital et en exerçant un contrôle politique", dit Hadrien Clouet. Aude Battistella considère qu'"il faut tout faire pour protéger Airbus", mais que les aides "n'ont pas forcément ruisselé vers les sous-traitants". Jacques Rocca, ancien d'Airbus (comme Aude Battistella) rappelle que les aides servent à penser l'avion du futur, décarboné et qu'il ne faut pas lâcher la filière au risque que "les Chinois et les Américains deviennent trop compétitifs et que Toulouse perde ses emplois." Oscar Castillo-Mendegris rappelle que 1.600 entreprises sont liés à l'aéronautique sur la 1er circonscription de Haute-Garonne et qu'il "faut soutenir ce poumon économique". Pierre Baudis ne veut pas "faire d'une opportunité un problème" et veut aider l'aéronautique "sans faire le dos rond sur le réchauffement climatique".

Concernant les nuisances aériennes, Hadrien Clouet (NUPES, LFI) se dit favorable à une limitation des vols de nuit, voire un couvre-feu, a l'inverse de Pierre Baudis (Renaissance).

Transports en commun : pour ou contre les grands projets

Alors que les bouchons sont légions sur la rocade Ouest de Toulouse, Oscar Castillo-Mendegris défend "une nouvelle forme de mobilité", la 3e ligne de métro et la LGV. Pierre Baudis se dit favorable aussi à ces grands projets, alors qu'Hadrien Clouet s'inquiète : "Aucun financement n'est pérenne, aucun coût n'est fiable. Et je prends les paris ici que la ligne de métro coûtera plus cher que prévu". Jacques Rocca lui prône le ferroutage (mode de transport des marchandises qui combine rail et route) et le covoiturage. Le télétravail peut être une solution, indique de son côté Aude Battistella.

La Tour Occitanie divise les candidats

Le tribunal administratif de Toulouse vient de rejeter le recours contre le permis de construire de la Tour Occitanie et ce gratte-ciel de 150 mètres de haut (qui n'est pas dans la 1er circonscription) divise les candidats. Jacques Rocca n'y est pas favorable, car il y a des immeubles disponibles selon lui. Hadrien Clouet se dit fermement contre : "On n'est pas à Singapour sur Garonne". Aude Battistella est plutôt contre aussi et se demande si on a assez de locaux pour les habitants. A l'inverse, Oscar Castillo-Mendegris lui est pour cette Tour, "il faut allier modernité et technologie". Même position de la part de Pierre Baudis.

La santé : mieux payer les soignants ?

Alors que de nombreux services d'urgence sont sous tension et que la 1er circonscription de Haute-Garonne abrite le CHU, gros employeur de la région, les candidats présents se sont exprimés sur le thème de la santé. Aude Battistella considère que les soignants ne sont pas assez bien payés. Jacques Rocca explique l'encombrement des urgences par le fait que "les gens ne trouvent plus de médecins de ville", "c'est une crise systémique (...) il faut permettre aux cliniques et aux médecins privés de former eux aussi des médecins". Hadrien Clouet, lui prône "la création de 100.000 postes, les hausses de salaire, la fin rapide du numerus clausus, le passage à un remboursement à 100% des soins prescrits en incluant les mutuelles dans la Sécu". Pierre Baudis salue le personnel soignant et souligne l'action du gouvernement. Oscar Castillo-Mendegris aimerait un exercice coordonnée de la médecine avec des maisons de santé et "moins de couches administratives".

L'éducation : "lire, écrire et compter" ?

"Il faut revenir à des fondamentaux dès le primaire avec plus de mathématiques et de français au primaire et remettre un examen avant l'entrée au collège (au CM2, ndlr) et mettre en place une réserve nationale pour avoir du soutien scolaire", dit Oscar Castillo-Mendegris. "Lire, écrire compter, c'est la base mais il faut réformer avec les enseignants pas contre eux" détaille Jacques Rocca. Aude Battistella, elle, considère que "le collège unique n'est plus la solution (...) Il faut une refonte des programmes." Hadrien Clouet veut revaloriser le salaire des professeurs, mettre une cantine scolaire gratuite, et une allocation pour les étudiants. "L'ascenseur social est peut-être en panne mais pas bloqué", veut croire de son côté Pierre Baudis.

