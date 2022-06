Législatives 2022 : revivez le débat dans la 5ème circonscription d'Indre-et-Loire

Entre les deux tours des élections législatives, France Bleu Touraine organise des débats entre les candidats qualifiés pour le second tour. Second tour qui aura lieu ce dimanche 19 juin 2022.

Pour notre troisième et dernier débat, place ce vendredi à la 5ème circonscription. Pour un duel entre Sabine Thillaye, la députée sortante de la coalition présidentielle ( Ensemble ! ) et Ambre Louisin, la candidate du Rassemblement National. Première candidate du RN à se qualifier pour un second tour de législatives en Indre-et-Loire.

Au premier tour, Sabine Thillaye est arrivée en tête avec 29 % des suffrages exprimés contre 21% pour Ambre Louisin.

Durant ces 20 minutes de débat, les deux candidates ont échangé sur le vote RN dominant dans les territoires ruraux dans cette circonscription et tous ces électeurs qui s'estiment oubliés par l'Etat. Les solutions de lutte contre le réchauffement climatique et de défense de notre pouvoir d'achat ont également donné lieu à quelques passes d'armes.