Législatives 2022 - Revivez le débat de la 2e circonscription de la Charente-Maritime

A trois jours du second tour des élections législatives, France Bleu la Rochelle s'arrête ce jeudi matin dans la circonscription de Rochefort et Aunis en partenariat avec le journal Sud Ouest. La macroniste Anne-Laure Babault et l'insoumis Nordine Raymond briguent un premier mandat de député.

Il y a aura donc un nouveau député dans la deuxième circonscription* de la Charente-Maritime, puisque Frédérique Tuffnel (LREM) ne s'est pas représentée. La candidate macroniste Anne-Laure Babault, qui a viré en tête dimanche dernier avec 28,09% des voix, soit 318 de plus que l'Insoumis Nordine Raymond, investi par la Nupes (27,50%).

Les deux candidats ont confronté leurs propositions pour le pouvoir d'achat, l'agriculture et l'alimentation, et l'écologie. Le débat est animé par Julien Fleury (France Bleu La Rochelle) et David Briand (chef de l'agence Sud-Ouest à Rochefort).

Débat - 1ere partie

Nordine Raymond est largement en tête dans "sa" ville de Rochefort. Anne-Laure Babault, elle, fait le plein sur le littoral et la couronne rochelaise. Quid des réserves de voix ? Elles sont à la campagne et à droite pour Anne-Laure Babault. Dans les 12% de LR qui pourraient bénéficier à la candidate macroniste. Quand Nordine Raymond espère détourner la colère exprimée par les 20% d'électeurs du Rassemblement national.

Débat - 2e partie

Qui est Anne-Laure Babault ?

Encartée chez En marche il y a huit mois, et presqu'immédiatement lancée dans la course à l'investiture, cette cadre commerciale de 40 ans a passé des entretiens avec des ministres, tapée dans l'œil de la Macronie, au point qu'elle a été désignée au nez et à la barbe de la candidate défendue par le Modem. Inconnue ou presque sur le territoire, Anne-Laure Babault profite à fond de la nationalisation de l'élection, avec 28% des voix dimanche dernier, soit à peu près le score d'Emmanuel Macron sur la circonscription.

Le débat Babault-Raymond dans le studio de France Bleu La Rochelle - © Romuald Augé

Qui est Nordine Raymond ?

Avec 27,50% des voix, Nordine Raymond fait presque aussi bien à gauche. Agé de 31 ans, l'Insoumis est de retour sur ses terres après 10 ans passés à Bordeaux, où il a monté son propre restaurant, sans jamais oublier la politique. Lui qui a milité très jeune au Parti Socialiste à Rochefort, a depuis radicalisé son discours.

* Circonscription de Rochefort-Surgères-Marans-Aytré-Aigrefeuille