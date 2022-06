Législatives 2022 : revivez le débat entre les deux finalistes dans la 1ère circonscription de l'Indre

Éloise Gonzalez et François Jolivet sont les deux candidats finalistes du second tour des législatives dans la première circonscription de l'Indre.

Au lendemain du premier tour des élections législatives, la campagne redémarre déjà en Berry pour les candidats qualifiés pour le second tour dimanche 19 juin. Pour vous aider à faire votre choix dans l'isoloir, France Bleu Berry organise un débat tous les matins, entre 8h15 et 8h30, entre les deux candidats finalistes de chaque circonscription. Ce lundi, place à la première circonscription de l'Indre, qui englobe Châteauroux et la Brenne.

Le député sortant François Jolivet, membre de la majorité présidentielle, est arrivé en tête des suffrages avec 27,53% des voix. Il devance la candidate de la Nupes, Éloïse Gonzalez, membre de la France insoumise, qui a récolté 22,54% des suffrages. Elle termine deuxième, juste devant la candidate du Rassemblement national, Mylène Wunsch, qui recueille 22,3% des votes. Dans cette circonscription, l'abstention a atteint 51,15%.

Transports, pouvoir d'achat, santé au menu du débat

Sur France Bleu Berry, les deux candidats qualifiés ont échangé leur point de vue sur la question de la mobilité, enjeu majeur dans ce territoire rural. Face à la flambée des prix des carburants, "la baisse des taxes proposée par la France insoumise ne me paraît pas être une solution durable, estime François Jolivet. On ne peut pas défendre l'écologie et baisser les taxes. Ce qui compte, c'est proposer des alternatives sur les territoires et c'est ce sur quoi la majorité va s'employer".

"On ne propose pas de baisser les taxes, lui répond son adversaire. On propose de bloquer les prix à la baisse, on propose que les compagnies pétrolières mettent la main à la poche". Éloïse Gonzalez estime également qu'il "y a une grande urgence à remettre en marche les réseaux de transports en commun". La candidate de l'union des partis de gauche milite pour la réouverture des petites lignes de chemin de fer.

Face à la baisse du pouvoir d'achat des Français et des habitants de la circonscription, Éloïse Gonzalez veut augmenter le Smic "et par répercussion, engager des négociations obligatoires au sein de chaque branche pour augmenter les salaires". Le député sortant insiste sur le bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron : "Je crois que beaucoup de choses ont été faites dans le domaine de la baisse des dépenses, notamment dans le domaine de la santé, avec le zéro reste à charge sur les dents, les lunettes et les appareils auditifs". Il évoque également "la baisse de la taxe d'habitation, la suppression de la taxe d'habitation et la prime d'activité".

Les deux candidats ont également évoqué le thème de la santé, problématique essentielle dans cette circonscription marquée par la fermeture de la maternité du Blanc et la désertification médicale. François Jolivet et Éloïse Gonzalez ont également donné leurs idées sur les énergies renouvelables.

Réécoutez le débat entre les deux candidats berrichons