Législatives 2022 : Revivez le débat entre les deux finalistes dans la 1ère circonscription du Cher

Pendant l'entre-deux-tours des législatives, France Bleu Berry organise un débat chaque matin entre les finalistes du 2d tour. Ce mardi 14 juin, focus sur la 1ère circonscription du Cher où s'affrontent au second tour le sortant François Cormier-Bouligeon et le candidat NUPES Alex Charpentier

François Cormier-Bouligeon en tête mais avec moins de voix qu'en 2017

Le député sortant est en ballotage favorable à l'issue du premier tour mais avec un peu plus de 32 % des suffrages, Il perd tout de même 1863 voix par rapport à 2007. Et il ne sous-estime pas son adversaire au contraire. François Cormier bouligeon appelle à voter pour lui pour éviter une cohabitation qui selon lui menacerait de provoquer une crise institutionnelle "Ce n'est pas tellement agiter le chiffon rouge parce que le risque existe. Il se trouve que le rapport de forces est clair il y a 420 candidats de la majorité présidentielle qualifiés au second tour, 384 candidats de la NUPES. Même les mélenchonistes qualifiés également. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité pour avoir une majorité absolue pour le président Macron, pour continuer à réformer la France et protéger les Français. Mais il existe aussi le risque d'une cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon. Les électeurs doivent le savoir et choisir en connaissance de cause"

Alex Charpentier lui aussi est pleinement conscient des possibilités offertes par ce second tour et appelle à se rassembler autour delui et des candidats NUPES pour incarner un contrepouvoir. "Aujourd'hui, ce qui nous fait peur, c'est surtout le mépris du président Emmanuel Macron. Nous ne souhaitons pas donner les pleins pouvoirs au président et je veux être le candidat du contrepouvoir à cette politique. Je veux rassembler les Français comme j'ai pu le faire au premier tour avec les forces de gauche et des écologistes. Et aujourd'hui, je voudrais sensibiliser tous les abstentionnistes, les jeunes pour qui nous nous battons. On peut leur montrer qu'il existe une alternative au président Macron. C'est là, dans la chasse aux abstentionnistes. C'est là qu'est la clé pour vous, dimanche prochain."

Ecoutez l'intégralité du débat en replay