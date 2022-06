Législatives 2022 : revivez le débat entre les deux finalistes dans la 2eme circonscription du Cher

Ce n'est pas forcément le duel que l'on attendait au second tour de la deuxième circonscription du Cher. Avec l'élimination de la députée Modem sortante Nadia Essayan, le Rassemblement national s'est fait une place pour ce scrutin. Christine Poly, coiffeuse à domicile, est venue défendre son programme et confronter ses idées avec Nicolas Sansu, le candidat de la Nupes. 15 minutes de débat que France Bleu Berry vous résume.

Un constat commun sur la santé ; des solutions différentes

Pour lancer ce débat, l'actualité de l'hôpital de Vierzon a été évoquée. Une trentaine de lits devraient fermer cet été en raison du manque de personnels soignants. "Dans tous les hôpitaux du département, il y a des incertitudes. On annonce 137 fermetures de lits cet été à l'hôpital Jacques Cœur de Bourges. Il faut mobiliser les élus locaux et les citoyens. On doit remettre des moyens pour l'hôpital public. Ce n'est pas possible que l'on ait laissé décliner notre système de santé pendant cinq ans. Cela a été un drame", insiste Nicolas Sansu, maire communiste de Vierzon. Le candidat de la Nupes sait où il veut trouver de l'argent pour améliorer la situation. "Pour avoir des moyens, il faut prendre sur les 90 milliards d'euros que représente la fraude fiscale. Il faut remettre l'impôt sur les grandes fortunes. Il faut remettre des moyens pour les services publics, remettre l'argent là où il faut", détaille Nicolas Sansu.

Enfin, il n'est pas nécessairement favorable à une coercition totale des médecins sur le lieu de leur première installation. Mais à la sortie des études, ils devront forcément se rendre dans des déserts médicaux. "Que ce soit la Charente, la Creuse ou le Berry, ils auront le choix. Mais il ne faut les conventionner que s'ils vont dans ces déserts médicaux", martèle Nicolas Sansu.

De son côté, Christine Poly n'a pas manqué d'égratigner le mandat de François Hollande. "Son plan d'austérité a contribué à la dégradation de l'hôpital. La gauche a aussi soutenu le numerus clausus, donc on se retrouve là", estime la candidate du Rassemblement national. "Il faut ouvrir les universités, reformer des médecins mais cela prend huit ans. En attendant, _il faut mettre des consultations tarifaires différents selon les territoires_. En ville, elles seraient à 22 euros mais elles seraient à 30 euros dans les zones rurales", détaille-t-elle.

Enfin, elle souhaite développer la télémédecine pour "pallier le manque de consultations" et estime qu'il "faut développer un territoire test par rapport à la télémédecine clinique".

Le pouvoir d'achat, une priorité fixée par les deux candidats

L'attractivité, voilà un mot qui colle bien à un autre enjeu de la deuxième circonscription du Cher : l'emploi. 1250 postes disponibles dans le bassin de Vierzon, la moitié ne trouve pas preneur. "Il faut augmenter les salaires. Pour toutes les entreprises qui augmenteront les salaires de 10% jusqu'à 3,5 fois le SMIC, elles auront une exonération des charges patronales qui correspondraient à cette augmentation", déclare Christine Poly. La candidate du Rassemblement national veut aussi miser sur l'apprentissage. "Il faut verser une aide, entre 5500 et 8000 euros par an pour toutes les entreprises qui auraient un apprenti. La moitié serait versée à l'entreprise et l'autre moitié aux entreprises", précise-t-elle.

Nicolas Sansu fait le pari de la réindustrialisation. "Il faut relocaliser un certain nombre de productions et augmenter les salaires, les pensions et les allocations. Mais je suis en désaccord avec Christine Poly. Si vous baissez les cotisations patronales, ça veut dire que vous réduisez les moyens de la sécurité sociale. Vous supprimez des possibilités pour les soins, pour financer les retraites, le handicap. Ce n'est pas la bonne solution", estime le candidat de la Nupes, qui défend également le SMIC à 1500 euros.

Cette fois, c'est la candidate du RN qui juge la mesure inconcevable. "1500 euros le SMIC, ce n'est pas possible. Moi je suis commerçante, je ne pourrai jamais le faire", tranche Christine Poly.

La flambée des prix de l'essence et des matières premières

Plus de 2 euros pour le litre de carburant, les prix du gaz et de l'électricité qui augmentent : le pouvoir d'achat en a pris un sérieux coup. "Bien sûr qu'il faut un blocage des prix. Il faut partager autrement les richesses", selon Nicolas Sansu. Ce à quoi répond Christine Poly : "Ma priorité est la baisse de la TVA à 5,5% sur les carburants, le gaz et l'électricité. Ça fera une économie de 30 euros par plein. Au 15 du mois, les gens ne peuvent plus mettre d'essence dans leur voiture. Ça va coûter 12 milliards d'euros mais notre programme est budgété", conclut la candidate du RN dans la deuxième circonscription du Cher.