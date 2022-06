Législatives 2022 : revivez le débat entre les deux finalistes dans la 3e circonscription du Cher

Pendant l'entre-deux-tours des législatives, France Bleu Berry organise un débat chaque matin entre les finalistes du 2d tour. Ce mercredi 15 juin, focus sur la 3e circonscription du Cher, où s'affrontent au second tour le député sortant, Loïc Kervran et le candidat du RN, Thibaut de la Tocnay.

La réforme des retraites au menu du débat

Le député sortant Loïc Kervran, membre de la majorité présidentielle, est arrivé en tête des suffrages avec 32,6%. Il devance le candidat Thibaut de la Tocnay, membre du Rassemblement National, qui a récolté 27,52 % des suffrages.

Sur France Bleu Berry, les deux candidats qualifiés ont notamment échangé leur point de vue sur la question de la réforme des retraites. La majorité macroniste veut reculer l'âge légale de départ à la retraite à 65 ans. Une réforme de bon sens pour Loïc Kervran. "Le système de retraite a besoin d'être réformé pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nos jeunes ne croient plus en sa pérennité et il faut absolument assurer sa pérennité. Ensuite, parce que les retraites les plus basses sont aujourd'hui trop faibles et trop proches du minimum vieillesse qui ne valorise pas le travail. Nous avons donc cette volonté d'augmenter les retraites, notamment celles des commerçants et des artisans".

La position du RN est "plus équilibrée", selon son candidat dans la 3e circonscription du Cher, Thibaut de la Tocnaye. "Si on a commencé à travailler à 17 ou à 20 ans, on pourra prendre sa retraite à 60 ans. Si on a commencé à travailler entre 20 et 24 ans, ce sera progressif jusqu'à 62 ans. Si on a commencé à travailler après 24 ans, alors il n'y aura rien de changé, on pourra prendre sa retraite à 65 ans. Je pense que c'est très raisonnable et très équilibrée".

Ecoutez l'intégralité du débat en replay