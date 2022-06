Législatives 2022 : sans moyens, un candidat en Mayenne n'a pas d'affiche et ne distribue pas de tracts

Sur les panneaux électoraux, les affiches des candidats aux législatives fleurissent un peu partout en Mayenne. Elles sont toutes collées, ou presque... Seule une affiche manque dans la première circonscription notamment : celle de Siegfried Rives, candidat souverainiste qui se présente sous l'étiquette l'Appel au peuple. Lui n'a rien collé sur ses panneaux, rien non plus le concernant dans la propagande électorale reçue dans les boîtes aux lettres. Comment se fait-il qu'il soit dans ce cas-là ?

Sur les panneaux électoraux de la première circonscription (ici rue Crossardière), il manque une affiche. © Radio France - Alexandre Frémont

Moins de tracts pour plus d'écologie

Et bien c'est voulu et c'est même stratégique de la part du candidat. "Ce n'est pas du tout dans l'idée de faire une candidature au rabais mais j'essaie de prendre ça un peu différemment", argumente Siegfried Rives, "avec mes moyens, à minima et en même temps ça me permet d'avoir un échange très intéressant avec les gens". Cet ancien entraîneur et driver hippique dans le Sud-Ouest, dans la Manche ou en Normandie mise effectivement sur une campagne de terrain et sur les réseaux sociaux. Pas de distribution massive non plus dans les boîtes aux lettres, à cause du peu de moyens qu'il a certes, mais il y a aussi une autre raison. "C'est aussi un peu le côté écologique parce qu'on essaye aussi d'amener un peu plus les gens à aller chercher sur internet notamment, parce que tout le monde aujourd'hui à un portable", ajoute-t-il.

Une stratégie assumée

Alors cette stratégie sans affiche et sans flyers est quand même un peu risquée mais le candidat de l'Appel au Peuple assume, "et puis j'ai eu de bons retours parce que j'ai quand même eu des gens qui ne suivent pas trop les panneaux, comme quoi, après c'est un peu ce qu'on craignait avec les membres du parti sur le fait de peut-être faire un peu plus sur les affichages". La Préfecture n'oblige pas aux candidats à coller une affiche sur leurs panneaux, chacun à le choix de faire campagne comme il le souhaite. Lui, en tout cas, y croit mais n'attend pas non plus de miracle. Il débute en politique et se lance un peu dans l'inconnue.

D'ailleurs, d'autres candidats dans la première circonscription font avec les moyens du bord : Hugues Schlienger de Reconquête! fait le tour de la circo à vélo avec sa propre remorque pour enfants habillée aux affiches du parti ou encore Sandra Rocton, du Rassemblement National, qui tracte presque toute seule.