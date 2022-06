Ce dimanche 12 juin, pour le 1er tour des élections législatives, il faut élire les 577 députés qui siègeront à l'Assemblée Nationale. Il y a six sièges de députés à pourvoir en Meurthe-et-Moselle et quatre dans Vosges. Retrouvez les résultats des départements lorrains.

Législatives 2022 : le RN au second tour dans plusieurs circonscriptions des Vosges et de Meurthe-et-Moselle

L'essentiel

Le RN sera présent au second tour dans les 4 circonscriptions des Vosges

La député sortante Caroline Fiat (LFI-Nupes est en tête dans la 6e circonscription de Meurthe-et Moselle

(LFI-Nupes est en tête dans la 6e circonscription de Meurthe-et Moselle Six sièges de député sont à pourvoir en Meurthe-et-Moselle. Les candidats sortants se retrouvent face au RN et à la Nupes dans la majorité des circonscriptions

Le taux de participation à 17h était de 36,23% en Meurthe-et-Moselle et de 45,3% dans les Vosges.

à 17h était de 36,23% en Meurthe-et-Moselle et de 45,3% dans les Vosges. Soirée électorale à 20h sur France Bleu Sud Lorraine

Pour suivre les résultats nationaux, suivez ce lien

Pour mettre à jour les dernières infos, cliquez sur ce lien.

Découvrez les résultats près de chez vous

Tapez le nom de votre commune ou de votre département. Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Le candidat "Ensemble" Ergun Toparslan appelle à soutenir Caroline Fiat au second tour dans la sixième circonscription de Meurthe-et-Moselle (Pont-à-Mousson). La candidate sortante Nupes - LFI sera opposée au Rassemblement national dimanche prochain.

Les candidats de la majorité présidentielle seront présents au second tour dans la première et la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle, où ils seront opposés à deux candidats de la Nupes.

Dans les Vosges, le candidat LR Christophe Naegelen, largement en tête au premier tour avec 47,1% des voix et qui affrontera le RN au second tour, n'appelle pas au front républicain. "Le rassemblement républicain voudrait dire qu'on ne pense pas aux électeurs du RN. Je vais tenter d'aller les convaincre que je serai plus en capacité de porter la voix des Vosgiens que le candidat du Rassemblement national".

La Nupes et Ensemble à Nancy-1

Les résultats sont connus à Nancy : dans la 1ere circonscription de Meurthe-et-Moselle (Nancy 1), la candidate sortante Ensemble Carole Grandjean est au coude à coude avec le candidat Nupes Nordine Jouira. Ils remportent respectivement 33.76% des voix et 32.82% des suffrages.

Le taux définitif de participation est également validé : il s'élève à 45.54% dans le département, soit près de deux points de moins qu'en 2017. Les électeurs de la première circonscription se sont davantage déplacés : le taux de participation est supérieur de 2.68 points à celui du département.

Les candidats sortants face au RN et à la Nupes en Meurthe-et-Moselle

En Meurthe-et-Moselle, la 5ème circonscription (Toul) verra s'affronter le candidat socialiste sortant Dominique Potier (44%) et le candidat RN Philippe Morenvillier (27.4%). La candidate Ensemble Marika Bret emporte 14% des voix, Yannick François (LR) remporte 4,65% des suffrages.

Autre duel LR-RN dans la 4e circonscription de Meurthe-et-Moselle (Lunéville). Le candidat LR sortant Thibaud Bazin emporte 31,3% des suffrages. La candidate RN Dominique Bilde recueille 26% des voix.

La 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle (Pont-à-Mousson) place en tête au second tour la candidate sortante Nupes - LFI Caroline Fiat, avec 29,97% des voix, devant le candidat RN Anthony Boulogne avec 28,48% des voix. Le candidat Ensemble Ergun Toparslan est largement distancé avec 18,19% des voix. Le LR Jonathan Richier est quatrième avec 9% des voix.

Dans la 3e circonscription de Meurthe-et-Moselle (Pays-Haut), le candidat sortant Ensemble Xavier Paluszkiewicz arrive en tête avec 25,16% des voix. Il affrontera au second tour la candidate de la Nupes Martine Etienne, qui obtient 24.88% des voix. La candidate RN Muriel Di Rezze est troisième avec 23.92% des voix.

Les résultats complets commune par commune en Meurthe-et-Moselle sont à retrouver ici.

Le RN au second tour dans les quatre circonscriptions des Vosges

Dans la 1ère circonscription des Vosges (Epinal), le candidat sortant Stéphane Viry (LR) arrive en tête avec 37.21% des suffrages. La candidate du RN Emmie Moons est également qualifiée pour le second tour avec 20% des suffrages. Le candidat de la Nupes, l'insoumis Jules Fetet est troisième avec 18% des suffrages. La candidate Ensemble Anne-Sophie Monanges emporte 15% des voix.

Dans la 2e circonscription des Vosges (Saint-Dié), le candidat sortant David Valence arrive en tête avec 30% des voix, au coude à coude avec le candidat RN Gaëtan Dussausaye qui recueille 28.7% des suffrages.

Dans la 3e circonscription des Vosges (Remiremont), le député sortant Christophe Naegelen arrive en tête avec 47,1% des suffrages. Il affrontera au second tour le candidat RN Pierre François, qui obtient 18.10% des voix. La candidate de la Nupes rate le second tour de justesse, avec 17% des suffrages.

Surprise dans la 4e circonscription des Vosges (Neufchâteau) : le candidat du RN Sébastien Humbert arrive en tête avec 26% des voix devant le candidat sortant LR Jean-Jacques Gaultier, qui recueille 21.5% des voix. Il y a cinq ans, aucun candidat RN n'avait réussi à se qualifier pour le second tour.

Les résultats complets commune par commune dans les Vosges sont à retrouver ici.

20 heures : les bureaux de vote de Nancy ferment leurs portes, les premiers résultats en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges devraient être connus dans les prochaines minutes. Au niveau national, Ensemble (majorité présidentielle) et la Nupes seraient au coude à coude, avec respectivement 25% et 25.8% des voix. Le Rassemblement national recueillerait 18.5% des voix (sondage Ipsos Sopra Steria).

France Bleu Lorraine est en direct jusqu'à 22h de la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy pour vous faire suivre les résultats du premier tour des élections législatives en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.

La soirée électorale de France Bleu est diffusée en direct de la préfecture de Meurthe-et-Moselle à Nancy jusqu'à 22 heures. © Radio France - Cédric Lieto

Pour ce 1er tour des élections législatives 2022, ce dimanche 12 juin, les électeurs doivent choisir pour élire les 577 députés qui siégeront à l'assemblée nationale. En Lorraine, les électeurs doivent choisir leurs députés pour les six circonscriptions de Meurthe-et-Moselle et les quatre circonscriptions des Vosges.

Dès 20h, suivez la soirée électorale et les résultats prés de chez vous sur France Bleu Sud Lorraine avec Mathieu Barbier et Cédric Lieto.

Découvrez les résultats près de chez vous

Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Les résultats en Meurthe-et-Moselle

Cliquez sur le menu déroulant pour afficher la circonscription de votre choix.

Les premiers résultats ou estimations sont disponibles à partir de 20h. Les bureaux de vote ferment à 18h.