Ce dimanche 19 juin, pour le second tour des élections législatives en Champagne-Ardenne, cinq députés seront élus dans la Marne et trois dans les Ardennes. Suivez la soirée électorale et retrouvez tous les résultats des circonscriptions prés de chez vous.

Législatives 2022 : suivez les résultats du second tour dans la Marne et les Ardennes

Les électeurs de la Marne et des Ardennes sont appelés aux urnes ce dimanche 19 juin pour le second tour des élections législatives 2022. Dans la Marne, cela concerne 5 circonscriptions et dans les Ardennes 3 circonscriptions.

La soirée électorale est à vivre sur France Bleu Champagne dès 19h50.

L'essentiel

Cinq sièges sont à pourvoir dans la Marne

Trois sièges sont à pourvoir dans les Ardennes

Le taux de participation à 17h est de 40,28% dans la Marne et 35,5% dans les Ardennes ,

et , Les résultats détaillés dans la Marne et dans les Ardennes

Pour suivre les résultats nationaux, suivez ce lien.

Le Fil rouge de la soirée

18h - Fermeture des bureaux de vote dans la Marne et les Ardennes, début du dépouillement

17h : Pour ce second tour des élections législatives, la participation est de 40,28% dans la Marne (contre 32,80% en 2017) et de 35,5% (contre 30,33% en 2017) dans les Ardennes. La semaine dernière à la même heure, elle était dans la Marne à 38,88% et dans les Ardennes, la participation était à 36,35%.