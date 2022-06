Législatives 2022 : suivez les résultats du second tour en Alsace

Ce dimanche 19 juin, pour le 2e tour des élections législatives, il faut élire les 577 députés qui siègeront à l'Assemblée Nationale. Il y a 15 sièges à pouvoir en Alsace, neuf dans le Bas-Rhin et six dans le Haut-Rhin. Suivez les résultats en direct en Alsace et dans votre commune.

Pour le second tour des élections législatives, ce dimanche 19 juin, 1 million 316.922 électeurs sont inscrits en Alsace. Ils doivent désigner les neuf élus dans le Bas-Rhin et les six élus du Haut-Rhin sur les 577 députés qui siègeront à l'Assemblée nationale. Découvrez avec France Bleu Alsace les résultats dans les 15 circonscriptions du Haut et du Bas-Rhin. Personne n'a été élu dès le 1er tour en Alsace.

L'essentiel

Pour mettre à jour cet article cliquer sur ce lien

à lire aussi Législatives : la majorité présidentielle et le RN marquent le premier tour en Alsace

Découvrez les résultats près de chez vous

Tapez le nom de votre commune ou de votre département. Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Le Direct

18h40 : Bienvenue dans ce Direct du second tour. Les bureaux de vote ferment à 18h, excepté à Strasbourg, où ils ferment à 20h. Les premiers résultats ne seront dévoilés qu'à 20h.