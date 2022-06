Ce dimanche 19 juin, pour le 2e tour des élections législatives, il faut élire les 577 députés qui siègeront à l'Assemblée Nationale. Il y a six sièges de députés à pourvoir en Meurthe-et-Moselle et quatre dans Vosges. Retrouvez les résultats des départements lorrains et dans votre commune.

Législatives 2022 : suivez les résultats du second tour en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

Le second tour des élections législatives en Meurthe et Moselle et dans les Vosges a lieu dimanche 19 juin

Pour le second tour des élections législatives, ce dimanche 19 juin, il y a six sièges de députés à pourvoir en Meurthe-et-Moselle et quatre dans Vosges. Au niveau national, ce sont 577 députés qui siègeront à l'Assemblée nationale.

Suivez la soirée électorale sur France Bleu sud Lorraine présentée par Mathieu Barbier et Cédric Lieto à partir de 19h45.

L'essentiel

Quatre sièges de député sont à pourvoir dans les Vosges .

. Six sièges de député sont à pourvoir en Meurthe-et-Moselle.

Le taux de participation à 17h était de 33,94% en Meurthe-et-Moselle, et de 42,54% dans les Vosges. Lors du premier tour à la même heure, il était de 36,23% en Meurthe-et-Moselle et de 45,3% dans les Vosges.

à 17h était de 33,94% en Meurthe-et-Moselle, et de 42,54% dans les Vosges. Lors du premier tour à la même heure, il était de 36,23% en Meurthe-et-Moselle et de 45,3% dans les Vosges. Pour découvrir les résultats au niveau national, veuillez cliquer ici.

Découvrez les résultats près de chez vous

Tapez le nom de votre commune ou de votre département. Les résultats s'afficheront au fur et à mesure de leur validation par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Le Direct

18h50 : une inconnue pour ce second tour des législatives : l'abstention. Selon une estimation de notre partenaire Ipsos Sopra Steria, elle pourrait atteindre 54% ce dimanche soir sur toute la France. Soit 1,51 point de plus que lors du premier tour il y a une semaine.

18h30 : Les bureaux de vote sont tous fermés en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges depuis une demi-heure. Seuls les électeurs de Nancy peuvent toujours se rendre aux urnes jusqu'à 20h.

18h15 : Bienvenue dans ce direct du second tour des élections législatives. Ne manquez pas dès 19h45 la grande soirée électorale à suivre sur France Bleu Lorraine.

Les résultats en Meurthe-et-Moselle

Les résultats dans les Vosges