Législatives 2022 : tous les résultats du premier tour dans les Landes et dans votre commune

Ce dimanche 12 juin, près de 330.000 électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes dans les Landes pour choisir leur futur député parmi les trois circonscriptions que compte le département. Comment a voté la première circonscription, la plus étendue, qui englobe Mont-de-Marsan et une partie du littoral landais ? Quel duel aura lieu dans la deuxième circonscription, celle de Dax et qui est la plus peuplée (152.000 habitants) ? Découvrez tous les résultats dans les Landes et dans votre commune à partir de 20h.

France Bleu Gascogne en direct à partir de 20h

Pour les premiers résultats depuis la préfecture, les premières réactions de candidats et de chefs de partis départementaux, écoutez France Bleu Gascogne à partir de 20h.

Les résultats dans les Landes

Si aucun résultat ne s'affiche, c'est qu'il n'a pas encore été validé par le ministère de l'Intérieur.

Les résultats dans votre commune