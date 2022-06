Législatives 2022 : tous les résultats du premier tour en Charente et dans votre commune

Ce dimanche 12 juin, près de 257.000 électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes en Charente pour choisir leur futur député parmi les trois circonscriptions que compte le département. Comment a voté la première circonscription, la plus urbaine et qui englobe la ville d'Angoulême ? Quel est le duel du second tour dans la troisième circonscription, celle de Confolens et qui compte le plus d'inscrits sur les listes électorales avec près de 91.000 électeurs ? Découvrez tous les résultats en Charente et dans votre commune à partir de 19h45.

France Bleu La Rochelle en direct de 19h45 à 22h30

Pour les premiers résultats depuis la préfecture, les premières réactions de candidats et de chefs de partis départementaux, écoutez France Bleu La Rochelle de 19h45 à 22h30.

Les résultats dans votre commune

Les résultats en Charente

Vous pouvez afficher les résultats dans une autre circonscription en la sélectionnant dans le menu déroulant. Si aucun résultat ne s'affiche, c'est qu'il n'a pas encore été validé par le ministère de l'Intérieur.