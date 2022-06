Comment ont voté les Périgourdins ce dimanche 12 juin 2022 au premier tour des élections législatives ? Découvrez les résultats dans votre commune et dans les quatre circonscriptions du département avec France Bleu Périgord.

Législatives 2022 : tous les résultats du premier tour en Dordogne et dans votre commune

Ce dimanche 12 juin, près de 320.000 électeurs étaient appelés à se rendre aux urnes en Dordogne pour choisir leur futur député. Le département doit élire quatre des 577 députés français. Comment ont voté les quatre circonscriptions en ce premier tour des législatives ? Qui sont les candidats qui participeront au second tour dans les circonscriptions de Nontron, de Bergerac, de Périgueux et de Sarlat ? Quel est le niveau de l'abstention ? Découvrez tous les résultats en Dordogne et dans votre commune à partir de 20h.

Les résultats en Dordogne

Si aucun résultat ne s'affiche, c'est qu'il n'a pas encore été validé par le ministère de l'Intérieur.

Les résultats dans votre commune