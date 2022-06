Comment ont voté les Deux-Sèvres ce dimanche 19 juin 2022 au second tour des élections législatives ? Découvrez les résultats dans votre commune et dans les trois circonscriptions du département avec France Bleu Poitou.

Législatives 2022 : tous les résultats du second tour dans les Deux-Sèvres et dans votre commune

Le second tour des législatives se tient ce dimanche 19 juin

Qui siègera à l'Assemblée Nationale pour les cinq années à venir ? Ce dimanche 19 juin, près de 273.000 électeurs sont appelés à se rendre aux urnes dans les Deux-Sèvres pour choisir leur futur député parmi les trois circonscriptions que compte le département.

Dans la 1ère circonscription, Bastien Marchive (Ensemble !) et François Charron (Nupes) s'affrontent au second tour. La sortante Delphine Batho (Nupes) fait face à Cécilia Rochefort (Ensemble !) dans la 2e circonscription. Enfin, les électeurs ont le choix entre Juliette Woillez (Nupes) et le sortant Jean-Marie Fiévet (Ensemble !) dans la 3e circonscription.

Retrouvez les résultats ici dès 20h par circonscription mais également dans votre commune, votre département ou votre région.

Les résultats dans les Deux-Sèvres

Les résultats dans votre commune

L'abstention dans les Deux-Sèvres