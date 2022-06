Législatives 2022 : tous les résultats du second tour en Charente-Maritime et dans votre commune

Comment ont voté les Charentais-Maritimes ce dimanche 19 juin 2022 au second tour des élections législatives ? Découvrez les résultats dans votre commune et dans les cinq circonscriptions du département avec France Bleu La Rochelle.

Qui siègera à l'Assemblée Nationale pour les cinq années à venir ? Ce dimanche 19 juin, près de 520.000 électeurs sont appelés à se rendre aux urnes en Charente-Maritime pour choisir leur futur député parmi les cinq circonscriptions que compte le département.

Dans la 1ère circonscription, c'est un duel à gauche que doivent départager les électeurs entre Olivier Falorni (DVG) et Jean-Marc Soubeste (Nupes). La candidate de la majorité présidentielle Anne-Laure Babault affronte le candidat de la Nupes Nordine Raymond dans la 2e circonscription. Le député sortant Jean-Philippe Ardouin (Ensemble !) affronte Nathalie Collard (Rassemblement national) dans la 3e. Même scénario dans la 4e et la 5e : Raphaël Gérard de la majorité présidentielle fait face au RN et Pascal Markowsky dans la 4e, Séverine Werbrouck (RN) défie Christophe Plassard (Ensemble !) dans la 5e.

Retrouvez les résultats ici dès 20h par circonscription mais également dans votre commune, votre département ou votre région.

Écoutez l'émission spéciale de France Bleu La Rochelle

Les résultats en Charente-Maritime

Si les résultats ne s'affichent pas, c'est qu'ils n'ont pas encore été validés par le ministère de l'Intérieur.

Les résultats dans votre commune

L'abstention en Charente-Maritime