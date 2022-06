Comment ont voté les Girondins ce dimanche 19 juin 2022 au second tour des élections législatives ? Découvrez les résultats dans votre commune et dans les 12 circonscriptions du département avec France Bleu Gironde.

Législatives 2022 : tous les résultats du second tour en Gironde et dans votre commune

Ce dimanche 19 juin, 1 155 150 électeurs sont appelés à se rendre aux urnes en Gironde pour choisir leur futur député. Le département, le plus peuplé de la région, doit élire 12 députés sur les 577 que compte l'Assemblée nationale.

Dans la 1e circonscription, Thomas Cazenave (Ensemble !) affronte Catherine Cestari pour la Nupes au second tour. La députée sortante de la 2e circonscription Catherine Fabre fait face à Nicolas Thierry pour l'Union de la gauche. Dans la 7e, le siège de député est disputé par la sortante Bérangère Couillard (Ensemble !) et Jean-Renaud Ferran de la Nupes. Sophie Mette, députée sortante de la 9e circonscription pour la majorité affronte Sacha André (Nupes). Les électeurs devront départager un duel RN-Ensemble dans la 11e circonscription avec Edwige Diaz du parti de Marine Le Pen et Véronique Hammerer du parti présidentiel.

Les résultats en Gironde

Les résultats dans votre commune

L'abstention en Gironde