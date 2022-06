Législatives 2022 : un député RN, deux députés NUPES et un député sortant élus en Dordogne

A l'issue du second tour des élections législatives en Dordogne, on connaît désormais les noms des quatre députés pour les cinq prochaines années. Seul un député a été réélu. Les trois autres viennent de la NUPES et du RN.