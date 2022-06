Législatives : viticulture et emploi, les principaux enjeux de la 1ère circonscription du Cher

Dimanche 12 juin, les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives. L'enjeu est de choisir les cinq députés berrichons qui porteront la voix des habitants de l'Indre et du Cher à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de la campagne, France Bleu Berry décrypte les préoccupations majeures des électeurs, circonscription par circonscription.

Gros plan sur la première circonscription du Cher. Elle englobe une partie de Bourges et s'étend vers le nord-est du département, allant de Brinon-sur-Sauldre jusqu'à Sancerre. 96.649 personnes y vivent (contre 99.542 en 2013).

La viticulture, l'une des forces du territoire

Quand on dit Sancerre, on pense tout de suite aux bonnes bouteilles ! Ce territoire est effectivement le berceau d'un vignoble mondialement connu. Ils sont 300 viticulteurs à produire le vin de cette AOC, répartis sur 3.000 hectares. Ça fait environ 23 millions de bouteilles vendues chaque année. "Une grosse partie part à l'export, environ 60%, et notamment sur des marchés très importants comme les États-Unis et l'Angleterre", indique Christine Laloue, viticultrice à Thauvenay et présidente l'Union viticole sancerroise.

Conséquence : quand il y a des crises mondiales, les effets se sont sentir dans les vignobles du Pays fort. Exemple en 2019, au moment où Donald Trump a décidé des surtaxes de 25% sur les vins français (la mesure est finalement suspendue pendant cinq ans, mais pas annulée). "On a enchaîné le Brexit, les taxes Trump et le Covid, indique la viticultrice. On a l'impression d'aller de crise en crise, et il y a maintenant la guerre en Ukraine qui désorganise le marché au niveau de l'approvisionnement, des charges, des coûts, etc".

Les viticulteurs sancerrois, comme ceux du Ménetou-Salon (l'autre AOC du territoire), doivent aussi s'adapter au changement climatique : les vendanges de plus en plus précoces, les épisodes de gel et de grêle. Mais leur plus grosse préoccupation reste le manque de main d'oeuvre : il y a besoin de bras pour s'occuper des vignes et faire les vendanges, mais les candidats sont peu nombreux. "La mobilité est un vrai frein, estime Christine Laloue. On est loin des villes, il n'y a pas de moyens de locomotion pour venir".

Les entreprises peinent à recruter

Ces difficultés de recrutement, on les retrouve ailleurs dans cette circonscription. Citons par exemple avec les laiteries Triballat à Rians, entreprise emblématique du département. Elles avaient lancé il y a quelques mois un appel, parce qu'une quarantaine de postes sont vacants. Même chose aussi chez Wilo Intec, spécialisée dans la fabrication de pompes, à Aubigny-sur-Nère. Le chiffre d'affaires progresse, mais l'entreprise peine à recruter.

"C'est un problème général, s'inquiète Serge Richard, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Cher. On retrouve ce problème chez les ingénieurs, les techniciens, toutes ces professions qualifiées parce qu'il faut du temps pour former des gens. On ne va pas trouver de solutions en deux coups de cuillère à pot, il va falloir attendre". Mais cette problématique concerne bien d'autres secteurs. "Là où c'est plus surprenant, c'est qu'il y a un problème aussi sur les postes pas très qualifiés, poursuit-il. Il y a des gens sans emploi, mais qui ne sont pas attirés vers ce type de postes. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est très compliqué". Parmi les explications à ce manque d'attractivité : les difficultés de transports ou encore la désertification médicale.

Pourtant, la région attire... mais plutôt les touristes. Il sont encore plus nombreux depuis ce formidable coup de projecteur l'an dernier : Sancerre désigné village préféré des Français dans l'émission de Stéphane Bern sur France 3. Malgré cela, même les restaurants ont du mal à recruter pour la saison estivale.