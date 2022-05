Qu'ont fait vos députés ces cinq dernières années ? Zoom ce matin sur la 2ème circonscription de l'Isère, celle d'Echirolles et Saint-Martin-d'Hères. Où le député sortant Renaissance (ex-LREM), Jean-Charles Colas-Roy brigue un nouveau mandat.

Législatives - 2e circonscription : le bilan de Jean-Charles Colas-Roy, entre secourisme et environnement

A un mois des élections législatives (12 et 19 juin), France Bleu Isère se penche sur le bilan des députés sortants. Ce vendredi 13 mai, zoom sur le député Renaissance (ex-LREM) de la 2ème circonscription de l'Isère, Jean-Charles Colas-Roy. L'ingénieur de formation s'est illustré dans deux domaines : la formation aux premiers secours et l'environnement.

Le combat personnel : les gestes qui sauvent

Le principal fait d'arme de Jean-Charles Colas-Roy reste une loi relative aux gestes de premiers secours, qu'il souhaite promouvoir, alors que seulement 30% des Français y sont formés. C'est un combat personnel pour lui puisqu'en 2016, sa femme fait un arrêt cardiaque au réveil. Il est alors obligé de lui prodiguer un massage pendant 20 minutes, le temps que les secours arrivent. Et il parvient à sauver sa femme.

A son arrivée à l'assemblée, il prend donc le sujet à bras-le-corps, convainc ses collègues et fait adopter une loi en juillet 2020 qui créer le statut de "citoyen sauveteur". Objectif : protéger juridiquement les sauveteurs bénévoles. "C'est une avancée majeure, cette loi permet de protéger les gens qui interviennent sur les secours, s'ils font une petite erreur, la victime ne pourra pas porter plainte contre son sauveteur", salue Pascal Le Moan, sauveteur à la Croix Blanche à Grenoble. "Il y a eu des cas de gens qui sont intervenus pour sauver des gens et qui ont été condamnés ou qui ont dû verser des indemnités, alors qu'ils voulaient juste sauver la vie de la victime. L'idée de cette loi est de rappeler que le plus important est d'agir, il vaut mieux faire quelque chose plutôt que ne rien faire".

Un bilan plus mitigé sur la protection de l'environnement

L'autre combat de Jean-Charles Colas-Roy concerne l'environnement, avec un bilan plus mitigé. Il échoue à deux reprise à prendre la direction de la commission "Développement durable" à l'Assemblée nationale. En 2020, il vote - contre l'avis de son groupe - contre la réautorisation des néonicotinoïdes. Mais il ne peut empêcher le retour de ces pesticides dits "tueurs d'abeille".

Celui qui est aujourd'hui référent pour La République en Marche en matière de transition écologique était par ailleurs absent lors des deux votes sur l'interdiction du glyphosate, en mai et en septembre 2018. Le désherbant de Monsanto se voit donc prolongé au moins jusqu'à la fin 2022.

Enfin, Jean-Charles Colas-Roy est rapporteur en 2017 de la loi hydrocarbures, qui interdit d'ici 2040 l'exploitation des hydrocarbures en France. "Trop long" disent les écologistes. "Vu la crise climatique que nous connaissons, nous ne pouvons pas nous satisfaire de demi-mesures ou de votes qui sont de temps en temps positifs, ce doit être une action claire", estime son adversaire d'EELV aux législatives, Cyrielle Chatelain. Malgré ces critiques, Jean-Charles Colas-Roy est aujourd'hui référent "transition écologique" au sein du parti présidentiel.