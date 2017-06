Législatives - 2e tour : la participation en Loire-Atlantique et en Vendée

Pas de sursaut de participation pour ce second tour des élections législatives, les électeurs boudent les bureaux de vote. À midi, le taux de participation est de 17,18% en Loire-Atlantique contre 22,96% en 2012, 22,96%. En Vendée, à midi, le taux de participation est de 22,30% contre 24,03% en 2012

Les électeurs de Loire-Atlantique et de Vendée ne se bousculent pas dans les bureaux de vote ce dimanche 18 juin pour le second tour des élections législatives. Le taux de participation est encore très bas.

À midi, le taux de participation est de 17,18% en Loire-Atlantique contre 22,96% en 2012, 22,96%. Il est à peu près stable par rapport à la semaine dernière, il était alors de 17,96% à midi.

Taux estimé de participation à 12h : 17,18% (en 2012, 22,96%) pic.twitter.com/jjPCFLEmXw — Préfète 44 (@Prefet44) June 18, 2017

À Nantes, un petit peu plus tôt à 11 heures, le taux de participation était de 11,64%.

En Vendée, les électeurs se sont un petit peu plus déplacés, à midi, le taux de participation pour ce second tour est de 22,30% contre 24,03% en 2012. La semaine dernière à midi, 21,40% des électeurs s'étaient déplacés pour le premier tour.

Taux estimé de participation à 12h : 17,18% (en 2012, 22,96%) pic.twitter.com/jjPCFLEmXw — Préfète 44 (@Prefet44) June 18, 2017

En Loire-Atlantique, les bureaux de vote ouvrent jusqu'à 18 heures, jusqu'à 19h à Rezé, Coueron et Sautron et jusqu'à 20 heures à Nantes et Saint-Herblain.

Les premiers résultats ce soir sont à retrouver à l'écoute de votre radio France Bleu Loire Océan, soirée spéciale élections législatives dès 19h55 avec les premiers résultats, les analyses et les réactions en direct.