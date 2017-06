Législatives, 2d tour : La République en Marche remporte cinq des huit circonscriptions dans nos deux Charentes

Cinq candidats La République en Marche rejoignent l'Assemblée nationale dans nos deux Charentes à l'issue du second tour des législatives ce dimanche. Trois députés sortant conservent leur siège dans les deux départements.

Les résultats du second tour des législatives ont confirmé dans l'ensemble ceux du 1er tour du 11 juin dernier.

En Charente-Maritime, tous les candidats arrivés en tête dimanche dernier l'ont emporté ce dimanche.

Sans surprise, Olivier Falorni (DVG) est réélu dans la 1e circonscription, celle de La Rochelle-Ré. Le député sortant obtient 69% des voix et devance Otilia Ferreira, la candidate de La République en marche.

Autre député qui conserve son siège : Didier Quentin (parti Les Républicains). Le maire de Royan est élu pour la cinquième fois député de la cinquième circonscription de Charente-Maritime. Il bat, avec 55% des suffrages exprimés, Gérard Potennec, qui se revendiquait pourtant du parti d'Emmanuel Macron sans en avoir été investi.

Pour le reste du département, c'est un raz-de-marée macroniste. La République en Marche arrive en tête dans la deuxième, troisième et quatrième circonscription.

Dans celle de Rochefort (2e), Frédérique Tuffnell (LREM) devance la maire de Fouras et candidate LR Sylvie Marcilly avec 57% des voix. Un novice aussi dans la 3ème circonscription avec l'arrivée à l'Assemblée nationale de Jean-Philippe Ardouin (LREM). Il l'emporte assez facilement ce dimanche soir face à Frédéric Neveu (LR) avec 57,5% des suffrages exprimés. Enfin c'est dans la 4ème circonscription, celle de Jonzac et Royan-Est notamment, que le duel a été le plus serré dans nos deux Charentes. Avec du suspense et la victoire finale de Raphaël Gérard (LREM) avec 51% des voix devant Loïc Girard du parti Les Républicains.

Deux sur trois pour LREM en Charente

Mais la surprise, s'il y en a une, est venue de la Charente et de la 3ème circonscription ce dimanche.

Dans l'est et le nord du département, Jérôme Lambert (PS) renverse la situation du premier tour et rattrape ses sept points de retard sur la candidate LREM Madeleine Ngombet. Le candidat socialiste, qui va commencer son septième mandat de député, s'en sort assez largement avec 60% des voix.

Pour le reste, c'est un sans-faute pour le parti d'Emmanuel Macron. Sandra Marsaud remporte la 2ème circonscription, celle du Pays Cognaçais et du sud du département, avec 59% des voix contre seulement 41% pour Daniel Sauvaitre (LR).

Enfin, dans la circonscription d'Angoulême, la 1e, Thomas Mesnier valide son excellent score du premier tour pour battre avec 60% des suffrages exprimés, Martine Boutin, la seule candidate de la France Insoumise qualifiée au second tour dans nos deux Charentes. Thomas Mesnier, urgentiste de 31 ans, rejoint donc l'Assemblée nationale pour la première fois de sa vie: "Je saute dans le premier train et j'y serai dès demain", a-t-il affirmé à l'annonce des résultats.

Les trois députés charentais (ré)élus ce dimanche, de gauche à droite: Thomas Mesnier (LREM), Sandra Marsaud (LREM) et Jérôme Lambert (PS) © Radio France - Pierre Marsat