Législatives - 2nd tour : 17,75% de participation à midi en France, en baisse par rapport au premier tour

Les électeurs se sont moins mobilisés dimanche matin au second tour des élections législatives. Le taux de participation atteint ce dimanche à midi 17,75% dimanche à midi, selon le ministère de l'Intérieur. Il était de 19,24% dimanche dernier au premier tour et de 21,41% au second tour des élections de 2012.

A Paris, le taux de participation est de 10,37% à midi contre 13,35% à la même heure en 2012 . La région parisienne fait figure de mauvais élève avec la participation la plus basse à la mi-journée : 9,56% en Seine-Saint-Denis, 10,37% à Paris, 13,06 dans les Yvelines, 13,13% en Essonne et 13,26% dans le Val d'Oise.

C'est dans le Gers (27,50%) et en Corrèze (27,38%), suivis du Cantal (27,10%), de la Lozère (26,15%) et de la Haute-Loire (24,51%) que l'on enregistre les meilleurs taux de participation.

La participation est en légère hausse à midi par rapport au premier tour en Bretagne. Elle baisse pour atteindre 20,85% à midi en région Occitanie. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle était de 18,88% (20,37% dimanche dernier).

Dans les Hauts-de-France, le Pas-de-Calais comptait 18,95% de participation à midi contre 19,54% dimanche dernier. Dans le Nord, la participation s'élevait à 15,85% à midi contre 16,55 % dimanche dernier.