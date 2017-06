Législatives - 2nd tour : qui sont les nouveaux députés de Saône-et-Loire

Les candidats de La République en Marche s'imposent dans les 1re, 3e et 5e circonscriptions de Saône-et-Loire au second tour des élections législatives dimanche. Le PS s'impose dans la 4e circonscription et Les Républicains dans la 2e.

Les candidats La République En Marche obtiennent trois des cinq circonscriptions de Saône-et-Loire.

Les Républicains emportent la 2e circonscription.

*Le PS s'impose dans 4e circonscription.

*

Résultat définitif : Benjamin Dirx (REM) maintient son avance et obtient le siège de député face au maire de Mâcon, Jean-Patrick Courtois (LR).

Rappel des résultats du 1er tour : Benjamin Dirx (REM) était arrivé en tête avec 37,87% , devant le maire de Mâcon et candidat de LR, Jean-Patrick Courtois (22,15%).

Résultat définitif : Josiane Corneloup (LR) remonte la pente et obtient la victoire face à Vincent Chauvet (REM).

Rappel des résultats du 1er tour : Vincent Chauvet (REM) en tête avec 31,35% devant Josiane Corneloup (LR) avec 24,05%.

Résultat définitif : Rémi Rebeyrotte (REM) maintient son avance et obtient le siège, face à Charles Landre (LR)

Rappel des résultats du 1er tour : Rémy Rebeyrotte (REM) en tête avec 33,02% devant sur Charles Landre (LR) avec 17,50%.

Résultat définitif : Cécile Untermaier (PS) inverse la tendance et l'emporte face à Catherine Gabrelle (REM).

Rappel des résultats du 1er tour : Catherine Gabrelle (REM) en tête avec 24,14% devant Cécile Untermaier (PS) avec 18,14%.

Résultat définitif : Raphaël Gauvain (REM) reste victorieux devant le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret (LR).

Rappel des résultats du 1er tour : Raphaël Gauvain (REM) a obtenu 30,09%, en tête devant le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret (LR) arrivé 2e avec 19,66%.

→ Lire aussi : Qui sont les députés élus en Côte-d'Or