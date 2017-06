Legislatives - 2nd tour : Le grand chelem s'envole pour la République en marche dans le Gard

Les six candidats de la République en marche étaient tous opposés à des candidats du Front national. Ils semblaient en mesure de s'imposer au second tour. Mais tous les bulletins ne sont pas encore dépouillés. Et Gilbert Collard aurait repris la tête devant Marie Sara dans la 2e circonscription

Le grand chelem semble perdu pour la République en marche dans le Gard. Les six candidats du parti du président Emmanuel Macron étaient tous opposés à des candidats du Front national. Ils semblaient en mesure de s'imposer au second tour, marqué par une abstention record, mais Gilbert Collard (RBM) aurait finalement conservé son siège.

Dans la 1ere circonscription : Françoise Dumas (LREM) l'emporterait avec 60 % des voix contre 40 % à son adversaire Yoann Gillet (FN). Françoise Dumas a confirmé son avance du 1er tour où elle était arrivée en tête avec 126 vois d'avance sur Yoann Gillet. Françoise Dumas, députée sortante, avait été élue sous l'étiquette Parti socialiste en 2012.

Dans la très médiatisée 2e circonscription : Marie Sara (LREM) était en tête en début de dépouillement, mais son adversaire, Gilbert Collard (Rassemblement bleu marine) aurait finalement refait son retard dans les grandes villes pour conserver son siège . L'ancienne torera à cheval qui comptait 48 voix de retard sur le député sortant à l'issue du 1er tour n'aurait donc pas réussi à inverser la tendance.

Dans la 3e circonscription : Anthony Cellier (LREM) deviendrait député pour la première fois avec 57 % des voix ; sa rivale Monique Tezenas du Montcel (FN) obtiendrait 43% des suffrages. Au premier tour, Anthony Cellier était arrivé largement en tête avec plus de 11 points d'avance sur son adversaire.

Dans la 4e circonscription : premier mandat également possible pour Annie Chapelier (LREM) qui s'imposerait avec 58% des voix face à Brigitte Roullaud (FN) qui recueillerait 42 % des suffrages. A l'issue du premier tour, Annie Chapelier, infirmière anesthésiste de 49 ans, avait 1 297 voix d'avance sur sa rivale.

Dans la 5e circonscription : large victoire en vue d'Olivier Gaillard (LREM) avec 64% des voix, contre 36% des suffrages à Daniela De Vido (FN). Il n'y avait pas beaucoup de suspense dans cette circonscription où Olivier Gaillard, actuel conseiller départemental chargé des routes, était arrivé avec presque 13 points d'avance sur son adversaire à l'issue du premier tour. Lui aussi décroche son premier mandat de député à 50 ans.

Dans la 6e circonscription : Philippe Berta (LREM) lui aussi découvrira l'assemblée nationale. Il serait élu avec 60 % des voix face à Laurence Gardet (FN) créditée de 40% des suffrages. Cet universitaire, ancien du Modem, décroche son premier mandat de député à 57 ans.

Enfin, en Lozère, Pierre Morel A l'Huissier (Les Républicains) a finalement résisté à la vague macroniste. Le député sortant s'est imposé avec un peu plus de 56% des suffrages face à Francis Palombi (LREM) qui recueille 44% des voix.