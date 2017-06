Législatives - 2nd tour : les résultats commune par commune

Les Français sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives, ce dimanche. Retrouvez les résultats du second tour près de chez vous, commune par commune.

Qui arrive en tête du second tour des législatives dans votre commune ? Une semaine après la victoire de La République en Marche (32,32%) et l'élection de quatre députés dès le premier tour, il reste 573 sièges à pourvoir, et la formation présidentielle est en passe d'obtenir une majorité très confortable à l'Assemblée nationale.

A l'issue du premier tour, marqué par une débâcle historique du PS, un net revers pour la droite et le FN et une abstention record (51,29%), 1.146 candidats restaient en lice, pour 572 duels, et une seule triangulaire.

Retrouvez les résultats de ce second tour communiqués par le ministère de l'Intérieur.