Législatives - 2nd tour : qui sont les députés élus en Savoie ?

Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche 18 juin. Au premier tour, la République En Marche est arrivée en tête dans la 1re et 3e circonscription de Savoie. Les Républicains sont arrivés en tête dans la 2e et le Modem-République en Marche dans la 4e.

Au premier tour, la 1re circonscription de la Savoie avait voté pour Typhanie Degois (REM) à 33,75% et Dominique Dord (LR), le député sortant et maire d'Aix-les-Bains, à 29,51%.Cette 1re circonscription de Savoie couvre Aix-les-Bains, le Bugey savoyard, une partie du Pont-de-Beauvoisin et de la Motte-Servolex.

Au premier tour, la 2e circonscription de la Savoie avait voté pour Philippe Troutot (DIV) à 32,17%et Vincent Rolland (LR) à 26,02%. La 2e circonscription de Savoie regroupe Albertville, Moutiers, Ugine ou encore Beaufort.

Au premier tour, la 3e circonscription de la Savoie a voté pour Philip Vivier (REM) à 31,80% et Émilie Bonnivard (LR) à 20,73%. Cette troisième circonscription de la Savoie englobe notamment la vallée de la Maurienne.

Au premier tour, la 4e circonscription de la Savoie a voté pour Patrick Mignola (MDM-REM) à 28,28% et pour Bernadette Laclais (DVG) à 17,38%. La 4e circonscription de Savoie couvre Chambéry, le Châtelard, Cognin, Grézy-sur-Isère, Saint-Alban-Leysse et Saint-Pierre-d'Albigny.