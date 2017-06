Législatives - 2nd tour : qui sont les députés élus en Haute-Savoie ?

Le second tour des élections législatives a lieu ce dimanche 18 juin 2017. Au premier tour, les Hauts-Savoyards avaient décidé de placer en tête les candidats de La République En Marche (REM) dans les six circonscriptions du département.

Au premier tour, en Haute-Savoie, La République en Marche est arrivée en tête des six circonscriptions.

Au second tour, ils font face à des candidats Les Républicains excepté dans la 5e circonscription avec un candidat divers droite.

Un électeur sur deux s'était déplacé dimanche dernier pour voter au premier tour dans les bureaux de vote haut-savoyards.

Au premier tour, la 1ère circonscription de la Haute-Savoie avait voté pour Véronique Riotton (REM) 47,96% et Annabel André-Laurent (LR), 18,84 %. Le député sortant Bernard Accoyer (LR) a choisi de ne pas se représenter. Cette circonscription s'étend de Massingy (au sud de la Haute-Savoie), jusqu’à Alex aux pieds des Aravis, en passant par un bout de la commune nouvelle d’Annecy.

Au premier tour, l'abstention était de 50,10%.

Au premier tour, la 2e circonscription de Haute-Savoie a voté pour Frédérique Lardet (REM), à 40,72%, et Lionel Tardy (LR) à 25,70%. Cette circonscription comporte des zones de montagne, les bords du lac d'Annecy, des secteurs urbains et d'autres plutôt ruraux (Seynod, Faverges et Thônes).

Au premier tour, l'abstention était de 50,77%.

Au premier tour, la 3e circonscription de Haute-Savoie a voté pour Guillaume Gibouin (REM) à 37,27% et pour le député sortant (depuis 2002) Martial Saddier (LR), à 29,08%. La 3e circonscription de Haute-Savoie s’étend de Boëge en vallée verte jusqu'à Cruseilles. Elle comprend notamment la Roche-sur-Foron, Saint-Joeire, Reigner et Bonneville.

Au premier tour, l'abstention était de 53,85%

Au premier tour, la 4e circonscription de Haute-Savoie a voté pour Laura Devin (REM), à 36,58%, et pour la députée sortante, Virginie Duby-Muller (LR), à 32,62%. La 4e circonscription de Haute-Savoie s'étend de Saint-Julien-en-Genevois à Seyssel, en passant par Annemasse.

Au premier tour, l'abstention était de 57,76%.

Au premier tour, la 5e circonscription de Haute-Savoie a voté pour Marion Lenne (REM) à 36,22% et Astrid Baud-Roche (DVD), à 14,49%. Le Chablais, à côté de la Suisse, est une circonscription entre lac et montagne abritant environ 130.000 habitants.

Au premier tour, l'abstention était de 55,61%.

Au premier tour, la 6e circonscription de Haute-Savoie a voté pour Xavier Roseren (REM), à 34,36% et Sophie Dion (LR), à 25,05%. La 6e circonscription de Haute-Savoie est celle du Pays du Giffre, la vallée de Cluses et aussi celle du Mont-Blanc.

Au premier tour, l'abstention était de 53,99%.

