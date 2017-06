Législatives - 2nd tour : qui sont les députés élus en Isère ?

Suivez le dépouillement du 2ème tour en Isère en temps réel. Au premier tour, 4 députés sortants ont été éliminés : Michel Destot (PS), Erwann Binet (PS) , Joëlle Huillier (PS) et Alain Moyne-Bressand (LR). Le FN s'est qualifié pour le second tour dans quatre circonscriptions.

Résultat définitif pour la 7ème circonscription : Monique Limon (REM) ELUE

La participation était historiquement basse à 17 heures en Isère : 38.18% des électeurs isérois étaient allés voter.

C'est 4.5% de moins qu'au premier tour des législatives le 11 juin 2017 (42.83%)

C'est 8% de moins qu'au deuxième tour des législatives de 2012 (46.24%)

C'est 24% de moins qu'au deuxième tour de la présidentielle en mai 2017 (62.30%)

Après le premier tour des élections législatives dimanche, le paysage politique isérois a été complètement bouleversé. Quatre députés sortants ont été éliminés dès le premier tour et les dix candidats investis par le mouvement d'Emmanuel Macron ont bénéficié de la déferlante "En marche". Tous se sont placés en tête dans chacune des dix circonscriptions. Retrouvez tout au long de la soirée du second tour, ce dimanche 18 juin, les résultats partiels puis définitifs dans les dix circonscriptions de l'Isère.

Au premier tour, la 1re circonscription de l'Isère a voté pour Oliver Véran (La République en Marche) à 47.21 % et Jean-Damien Mermillod-Blondin (Les Républicains), 17.65%. La 1re circonscription de l’Isère va de Grenoble à Saint-Ismier en passant par Bernin, la Tronche, Meylan, Biviers, Montbonnot, Le Sappey en Chartreuse, Saint-Nazaire les Eymes. Depuis 2007, elle détenue par la gauche. La sortante, Geneviève Fioraso (PS), ne se représentait pas. Olivier Véran était son suppléant.

Au premier tour, la 2e circonscription de l'Isère a voté pour Jean-Charles Colas-Roy (République en Marche) à 39.6% et Alexis Jolly (FN) à 12.59%.

La 2e circonscription de l’Isère est répartie pour deux tiers en zone urbaine (Échirolles, Saint-Martin-d’Hères, Eybens) et un tiers en zone plus rurale (Vizille et ses environs). 77.384 personnes sont inscrites sur les listes électorales. Michel Issindou, député socialiste sortant, ne se représentait pas.

Au premier tour, la 3e circonscription de l'Isère a voté pour *Émilie Chalas (République en Marche) à 36.18 % et Raphaël Briot (France Insoumise) à 14.71%.

La 3e circonscription de l'Isère regroupe les cantons de Grenoble-Ouest, Fontaine-Nord, Sassenage, Noyarey et Veurey était tenue depuis sa création en 1988 par Michel Destot (PS). Michel Destot briguait un 7ème mandat à nouveau mais a été éliminé dès le 1er tour.

Au premier tour, la 4e circonscription de l'Isère a voté pour Fabrice Hugelé (La République en Marche) à 33.33 % et pour Marie-Noëlle Battistel, député PS sortante à 19.32%.

La 4e circonscription de l'Isère regroupe les cantons du Bourg-d'Oisans, Clelles, Corps, Fontaine-Seyssinet, Mens, Monestier-de-Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif et Villard-de-Lans. La députée socialiste sortante, Marie-Noëlle Battistel retrouve au 2e tour contre son ex-suppléant, Fabrice Hugelé, le maire de Seyssins qui a rejoint la République en Marche.

Au premier tour, la 5e circonscription de l'Isère a voté pour Catherine Kamowski (République en Marche) à 40.58%et pour Philippe Langenieux-Villard (LR) à 13.62%.

Dans cette circonscription, le socialiste François Brottes a été député pendant dix-huit ans, jusqu'à ce qu'il devienne président du réseau électrique RTE en 2015 et laisse la place à son suppléant Pierre Ribeaud. Ni l'un, ni l'autre ne se représentait dans la 5e.

Au premier tour, la 6e circonscription de l'Isère a voté pour Cendra Motin (République en Marche) à 32.40% et Gérard Dezempte (DVD soutenu par le FN) à 26%.

La 6e circonscription de l'Isère compte la partie nord de Bourgoin-Jallieu, Crémieu, Morestel ou bien La Balme-les-Grottes.

ELUE : Monique Limon (REM) : 51.85%

BATTU : Yannick Neuder (LR) : 48.15%

Au premier tour, la 7e circonscription de l'Isère a voté pour Monique Limon (République en Marche) à 34.17% et pour Yannick Neuder (LR) à 22.61%.

La 7e circonscription regroupe les cantons de Beaurepaire, La Côte-Saint-André, Grand-Lemps, Roussillon, Roybon, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Jean-de-Bournay et Virieu.

Au premier tour, la 8e circonscription de l'Isère a voté pour Caroline Abadie (La République en Marche) à 32.33% et pour Thibaud Monnier (FN) à 19.15%.

Redécoupée en 2010, la 8e circonscription de l’Isère s'étend sur les cantons d’Heyrieux, Vienne-Nord et Vienne-Sud, ainsi que neuf communes du canton de Roussillon. Le député sortant socialiste Erwann Binet a été éliminé dès le premier tour.

Résultats définiitifs sur la commune de Voiron (vote électronique) :

Elodie Jacquier-Laforge (REM) : 56.34%

Bruno Gattaz (LR) : 43.76%

Au premier tour, la 9e circonscription de l'Isère a voté pour Élodie Jacquier-Laforge (La République en Marche) à 39.02% et pour Bruno Gattaz (LR) à 17.01%. La circonscription compte 70 communes, dont Voiron est la plus peuplée. La députée sortante, Michèle Bonneton (EELV) ne se représentait pas.

Au premier tour, la 10e circonscription de l'Isère a voté pour Marjolaine Meynier-Millefert (République en Marche) à 34.38% et pour Alain Breuil (FN) à 18.67%. La député socialiste sortante Joëlle Huillier a été éliminée dès le premier tour de cette 10ème située en Nord-Isère.

