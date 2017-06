Législatives : En Marche! en tête devant Les Républicains, PS, France Insoumise et le FN font mieux que prévu

La République en Marche a remporté une large victoire lors du second tour des élections législatives, dimanche. Selon Ipsos / Sopra Steria, le parti d'Emmanuel Macron empoche 355 sièges, devant Les Républicains (125). France Insoumise (30), le PS et ses alliés (49) et le FN font mieux que prévu (8).

C'est une large victoire pour La République en Marche : le parti fondé par Emmanuel Macron empoche 355 sièges (sur 577) ce dimanche au second tour des élections législatives. Selon ces premières estimations de notre partenaire Ipsos / Sopra Steria, Les Républicains/UDI/DVD ont gagné 128 circonscriptions. Loin derrière, le PS/PRG/DVG emportent 49 sièges, devant France Insoumise/PCF (30 sièges). Le Front national gagne de son côté 8 sièges.

-

Après le succès de REM dimanche dernier, le chef de l'Etat attendait "une confirmation" qui lui permettrait d'appliquer clairement sa politique, à commencer par les ordonnances controversées sur la réforme du Code du travail.

Rentrée parlementaire le 27 juin

Au lendemain de ces législatives, Edouard Philippe devrait, comme le veut la tradition, remettre la démission de gouvernement pour être aussitôt chargé d'en former un nouveau avec a priori peu de changements. La semaine sera aussi dominée par les tractations sur les répartitions des postes clés de l'Assemblée en vue de la séance inaugurale du 27 juin où sera élu le successeur de Claude Bartolone, président de la chambre basse.

La déclaration de politique générale aura lieu le 4 juillet et permettra de voir ce qu'il reste d'opposition puisqu'une partie des candidats LR, UDI ou PS bien placés pour être élus comptent voter la confiance à Edouard Philippe.