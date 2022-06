Législatives : 48,7 millions de Français appelés aux urnes pour le premier tour ce dimanche

Les bureaux de vote ouvrent à 8h, pour le premier tour des élections législatives qui se tient ce dimanche en métropole. 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Certaines collectivités d'Outre-mer ont déjà commencé à voter samedi, avant un second tour une semaine plus tard. Pour connaître les candidats dans votre circonscription, cliquez ici.

Ils sont 6.293 sur la ligne de départ pour le premier tour, soit près de 11 candidats en moyenne par circonscription, pour un mandat de cinq ans. Quelque 55,8% sont des hommes (3.514 candidats), 44,2% des femmes (2.779 candidates). Chaque circonscription représente environ 125.000 habitants.

Pour être élu au 1er tour, un candidat doit obtenir non seulement plus de 50% des suffrages exprimés, mais aussi un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits. Si aucun des candidats ne remplit ces conditions, les deux arrivés en tête sont automatiquement qualifiés pour un second tour. Et ceux qui dépassent 12,5% des inscrits - même en troisième ou quatrième position - peuvent se maintenir au second tour. Au second tour, est élu celui qui remporte le plus de voix, quelle que soit la participation.