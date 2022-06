Ce dimanche, 48,7 millions d'électeurs français sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives.

Législatives : 48,7 millions de Français appelés aux urnes pour le second tour ce dimanche

48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives.

Les bureaux de vote ouvrent à 8h, pour le second tour des élections législatives qui se tient ce dimanche en métropole. La plupart des bureaux de vote fermeront à 18h, certains à 20h. 48,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes.

Pour voter, vous devez présenter une pièce d’identité, sauf dans les communes de moins de 1.000 habitants, où la carte d’électeur suffit.

Les électeurs auront à leur disposition dans les bureaux de vote des bulletins au nom de chaque candidat. Seuls certains candidats peuvent se présenter au second tour :

Les deux candidats arrivés en tête dans les circonscriptions

Les candidats suivants, à condition d'avoir obtenu un nombre de voix au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Au second tour, le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est élu.

Un premier taux de participation sera annoncé à 12h, avant un second taux de participation à 17h ainsi qu'une estimation du taux d'abstention pour ce second tour. A 20h, de premières estimations des résultats tomberont, avant les résultats définitifs officiels du Conseil constitutionnel.