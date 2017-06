Législatives – 4e circonscription de la Haute-Savoie : deux candidates en guerre contre l’abstention

Sur la circonscription d’Annemasse / Saint-Julien, le 1er tour des législatives a été marqué par une abstention record (57%). Les deux candidates encore en lice, Laura Devin (LREM) arrivée en tête devant la députée sortante Virginie Duby Muller (LR), tentent de mobiliser les électeurs.

Ce mardi sur le marché d’Annemasse, les deux camps étaient en pleine opération de distribution de tracts. "Monsieur, vous irez voter dimanche ?", lance un membre de l’équipe de La République En Marche. Pas de réponse du badaud qui préfère s’éclipser discrètement en se faufilant entre les rayons de fruits et légumes. Il faut dire qu’ici, aux portes de Genève, le premier tour des élections législatives n’a pas passionné les foules.

A Annemasse, l’abstention a même atteint des sommets (66%). « C’est énorme », regrette Laura Devin. La candidate d’En Marche, arrivée en tête avec 36,58% des voix espère un sursaut pour le second tour. "Il faut faire voter les gens dimanche, insiste la candidate. _Il faut que les gens qui croient en notre projet se rendent aux urnes pour s’exprimer. Il nous faut des voix, il faut que les citoyens se mobilisent."

On discute des éléments du programme et beaucoup me disent qu'ils ont trouvé beaucoup d'équilibre dans le programme d'Emmanuel Macron." - Laura Devin, candidate LREM sur la 4e circonscription de la Haute-Savoie

Duby-Muller y croit encore

Un peu plus loin, dans la même allée, l’équipe de Virginie Duby-Muller est également en plein travail de séduction. "C’est notre députée sortante, crie un militant. Mais elle ne va pas sortir." Dimanche dernier, la candidate Les Républicains est arrivée en deuxième position (32,62%) avec plus de 1 400 voix de retard sur son adversaire. "J’en appelle à ces électeurs là (les abstentionnistes). Il faut qu’il y ait un sursaut en ma faveur sur ce second tour en ma faveur, donc il faut faire campagne au maximum." "On y croit encore", affirme un membre de l'équipe de Virginie Duby-Muller. "Je vais me battre jusqu'au bout, explique la candidate LR. En valorisant mon bilan depuis 2012 et en expliquant que je souhaite m'inscrire dans une démarche constructive en votant les textes au cas par cas."