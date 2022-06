Législatives - 4e circonscription (Vercors-Matheysine): débat entre Battistel et Lacroix sur France Bleu Isère

En vue du second tour des élections législatives ce dimanche 19 juin, les deux candidates finalistes sur la 4ème circonscription (Vercors-Matheysine-Oisans) ont débattu ce mardi sur France Bleu Isère. La députée sortante, la socialiste Marie-Noëlle Battistel, candidate de l'Union de la gauche, est arrivée largement en tête du premier tour avec 42,2% des voix. En face, Fanny Lacroix, maire de Châtel-en-Trièves, a obtenu 23,2%. Revivez le débat sur France Bleu Isère.

Réécoutez le débat sur France Bleu Isère Copier

Un épisode de forte chaleur et de sécheresse touche actuellement l'Isère et la France entière. Que faire face à ces canicules qui se multiplient ? Êtes-vous favorable à des aménagements en montagne type "retenues collinaires" ?

Marie-Noëlle Battistel : On a traversé un mois de mai particulièrement chaud, on a quasiment deux mois d'avance sur un été normal. Et les premiers impactés sont effectivement les agriculteurs, mais aussi les acteurs du tourisme en montagne et les habitants des vallées qui vont subir ces vagues de chaleur et où l'espace urbain n'est pas forcément adapté à ces situations. Donc, il faut repenser réaménagement du territoire avec végétalisation, espace de rafraîchissement, peut-être plans d'eau dans les vallées. Et sur la question de l'agriculture, les retenues collinaires ou les réserves d'eau. Ce sont des solutions qui font débat. Il faut sans doute repositionner ce débat, parce que l'agriculture permet aussi la décarbonation et la capture du CO2. Donc il faut permettre à l'agriculture de pouvoir se développer et donc les réserves d'eau, moi, je n'y suis pas opposée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Fanny Lacroix : Effectivement, chaque année, on vit cette transition de manière plus forte et nos communes rurales sont des sentinelles : on observe de manière très concrète ces changements et il faut pouvoir réagir. Il faut de la lucidité, accepter le constat scientifique qui doit guider nos plans d'actions, ne pas se laisser aller sur la peur et sur le clivage, parce que c'est ensemble qu'on arrivera à trouver des solutions, l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça que je suis contente qu'on parle de la gestion de l'eau. Parce qu'en Isère et dans nos montagnes, des solutions existent depuis longtemps. On a un historique, un savoir faire dans cette quatrième circonscription sur la gestion de l'eau, sur les barrages. La transition a commencé sur nos territoires et donc ce sujet des retenues d'eau est un grand sujet pour qu'on sorte d'une gestion uniquement de bout de course, où l'on doit couper les ressources. Comment retenir l'eau qui coule de nos montagnes ? Comment augmenter le cycle de l'eau ? L'important est de discuter ensemble, en contractualiser des contrats sociaux. Il faut garder un équilibre et cette capacité de discussion et de considération d'intérêts qui peuvent être différents.

Question d'auditeur : "Ma question porte sur la station de l'Alpe du Grand Serre, qui est en grande difficulté. Il y a 200-250 emplois en jeu. Si vous êtes élues, que ferez-vous pour cette station, pour sauver ces emplois ?" - Guy, habitant de la Morte

Fanny Lacroix : Sur cette circonscription, on a effectivement certaines stations de ski de basse altitude où se posent des questions en termes de pérennité, de transition, de modèle économique. Beaucoup d'emplois sont liés à cela. Et donc il faut avoir une perception très concrète du programme économique que nous proposons et qui, je crois, est complètement différent entre Mme Battistel et moi. J'ai une forme de crainte à voir s'affirmer sur les bancs de l'Assemblée nationale un programme économique qui n'est pas viable et qui peut remettre vraiment en difficulté l'ensemble des stations et du tissu économique qui structure nos vallées de montagne et notamment sur cette question du tourisme. Donc, il faudra être extrêmement vigilant sur les propositions économiques qui sont portées aujourd'hui, notamment par le groupement de la gauche.

Marie-Noëlle Battistel : Je ne vois pas vraiment en quoi il peut être dangereux. En tout cas, chacun sur cette circonscription connaît mon engagement sur les stations de montagne et leur aménagement, plus particulièrement sur la station de l'Alpe du Grand Serre. C'est une station que je connais bien. Il y a effectivement un projet qui est posé sur une station de ski durable. On a parlé de la question de l'aménagement, il faut aussi regarder l'exposition. Et nous avons la chance dans ces stations d'être exposé au Nord et de conserver beaucoup plus longtemps la neige. Donc je crois qu'il y a une possibilité de développement durable de cette station, avec effectivement un allongement de la saison et des activités touristiques estivales. Je suis très engagée sur cette question comme sur l'ensemble des stations de ski de cette quatrième circonscription de l'Isère. Et je les défendrai comme je l'ai fait depuis ces deux mandats.

Retraites : Faut-il décaler l'âge légal de départ ?

Fanny Lacroix : Il n'y a pas de totem avec cet âge-là, ça a été largement dit et redit par la Première ministre. Donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à un point d'équilibre socialement acceptable. Et donc là, il faut faire jouer le dialogue, la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux qui doivent avoir une place forte dans cette discussion. Je ne crois pas du tout qu'on puisse dire "On part à 60 ans et c'est bon, tous les problèmes sont résolus". Ce système de retraite, c'est un trésor, il faut le conserver. Et pour ça, il faut avoir l'exigence de dire que comme la société évolue, ce point d'équilibre dont je parlais doit aussi sans cesse être débattu pour trouver l'accord social le plus juste. Après, ce que je peux vous dire c'est que moi, je serai très vigilante sur quelques points : la pénibilité du travail et les carrières longues. Plutôt que de se fixer sur un âge, c'est la durée qu'on l'on passe à travailler qui doit être retenue. Et puis enfin il faut prendre en compte ces carrières hachées qui se développent. On travaille de moins en moins de manière linéaire aujourd'hui dans notre pays. Donc il faudra aussi avoir cette capacité à prendre en compte des parcours professionnels différents. Je pense notamment à la place des femmes qui interrompent leurs carrières pour élever leurs enfants ou encore pour faire de la politique comme moi aujourd'hui.

"Pas de totem, on est dans une concertation où les acteurs sociaux doivent trouver leur entière place. Ça doit être un contrat social le plus juste possible pour tout le monde" - Fanny Lacroix.

Marie-Noëlle Battistel : Le programme de la NUPES prévoit un départ en retraite possible après 40 annuités, ce qui ne veut pas dire revenir à un départ à 60 ans pour tout le monde. Sur la pénibilité du travail, si je peux trouver un accord avec Mme Lacroix là-dessus, il n'y a aucun problème, mais je pose une question : nous avions créé, sous le mandat de François Hollande, créé des critères de pénibilité qui permettaient de partir avant. Nous avions aussi instauré la retraite à 60 ans pour les carrières longues et le président de la République Emmanuel Macron, sur le mandat précédent, a retiré quatre critères de pénibilité. Donc moi je veux bien qu'on travaille sur la pénibilité, mais alors cessons de retirer les critères qui étaient déjà engagés. De même, sur les carrières hachées, nous avons déjà sur le mandat précédent, travaillé sur le projet de retraite puisqu'il avait été posé sur la table des députés. Nous avons déjà débattu, nous avons été en audition en commission et les différentes analyses ont montré que le projet pénalisait encore davantage les femmes, ce qui n'est pas possible. Et aujourd'hui, l'objectif posé par la majorité présidentielle est bien une retraite à 65 ans avec, je l'espère et en tout cas, une négociation très large. En tout cas, je ne suis pas en phase avec cet objectif. Il me semble que d'abord, il y a une inégalité des chances extrêmement forte puisqu'on voit que les métiers les plus difficiles entraînent une espérance de vie moindre. Donc, il faut que chacun puisse profiter de sa retraite. Et donc moi je maintiens que 40 annuités, c'est tout à la fois possible puisque le COR ne demande pas une réforme des retraites en urgence et je crois que c'est souhaitable également.

"Il y a une inégalité des chances extrêmement forte concernant les retraites, puisqu'on voit que les métiers les plus difficiles entraînent une espérance de vie moindre" - Marie-Noëlle Battistel

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pouvoir d'achat - Question des lecteurs du Dauphiné Libéré : Dans la 4ème circonscription (Vercors-Matheysine-Oisans), la voiture est encore bien souvent indispensable. Que pensez-vous de la proposition de blocage des prix, notamment des carburants, de Jean-Luc Mélenchon ?

Fanny Lacroix : Ça ne peut être qu'une mesure conjoncturelle. Sur cette question de l'inflation, qui est à la fois structurelle et conjoncturelle, il faut deux types de mesures. Il y a d'un côté notre dépendance dans des approvisionnements d'énergie qui ne sont aujourd'hui pas à la hauteur pour maintenir un pouvoir d'achat acceptable pour nos concitoyens. C'est pourquoi la souveraineté énergétique est un grand sujet devant nous, c'est le sujet des prochaines années, qui doit vraiment amener un plan d'action, planifié et se basant sur la science. La place du nucléaire dans ce scénario-là est absolument essentiel et j'attends aussi des réponses sur ce point de la part de l'union de la gauche. Après, effectivement, sur les mesures plus conjoncturelles, il faut pouvoir aider les Français qui passent un moment de vie difficile. C'est pour ça qu'une fois sur les bancs de l'Assemblée nationale, il faudra cette grande loi anti-inflation, qui comprend effectivement le gel des tarifs de l'électricité et du gaz. Il faudra aussi poursuivre l'appui à l'achat du carburant, le temps que nous sortions de cette impasse. Et puis il faudra aussi aider les populations à aller vers d'autres types de carburants, vers des véhicules propres, électriques ou autres. La science est au cœur de mon discours ce matin.

Marie-Noëlle Battistel : Pour reprendre les mots de Mme Lacroix, "ça ne peut être que conjoncturel". C'est bien la proposition de Jean-Luc Mélenchon : avoir un blocage des prix pour faire face à cette situation de crise. Je pense que c'est souhaitable pour beaucoup de citoyens, notamment dans nos territoires ruraux, de montagne, avec des habitants qui font beaucoup de kilomètres pour aller travailler, qui n'ont pas d'autres choix ou d'autres solutions alternatives de mobilité. Pour donner un exemple, quelqu'un qui habite au fond du plateau Matheysin, qui fait une centaine de kilomètres par jour pour aller travailler, la facture s'élève entre 400 et 500 €, ce qui est énorme. Donc le gouvernement a fait une proposition et d'ailleurs le blocage des prix, ce n'est pas une idée révolutionnaire puisqu'elle a déjà été pratiquée (ndlr : pendant la crise sanitaire sur le prix des masques ou du gel hydroalcoolique) et qu'elle est prévue dans le code du commerce. Il y a eu des moments, en 1936, en 1986, ou pendant la crise sanitaire où cette mesure a été utilisée. Je crois que c'est le moment car l'effort du gouvernement, l'aide de 18 centimes d'euros nous fait tout de même dépasser les deux euros le litre. Le prix sera discuté mais le programme prévoit 1,40 ou 1,50 euros pour passer ce moment de choc. Je ne suis pas favorable à ce qu'on subventionne les énergies fossiles mais là, force est de constater qu'on a pas d'autre solution à offrir dans l'immédiat. À conditions exceptionnelles, mesures exceptionnelles.