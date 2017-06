Législatives – 6e circonscription Haute-Savoie : pour le Dr Champly c’est "tout sauf Madame Dion"

Troisième du 1er tour des législatives sur la 6e circonscription de la Haute-Savoie, Frédéric Champly a annoncé qu’il donnait son soutien à Xavier Roseren, candidat de La République en Marche. Le médecin défenseur de la qualité de l’air veut faire barrage à la députée sortante Sophie Dion (LR).

Même éliminé dès le 1er tour de ces législatives, Frédéric Champly poursuit son combat. Le médecin de la Vallée de l’Arve, engagé dans la lutte contre la pollution et pour l’amélioration de la qualité de l’air, a annoncé ce lundi son soutien à Xavier Roseren. Un plus incontestable pour le maire des Houches (34,36%), candidat de La République en Marche, arrivé en tête dimanche dernier avec près de 9 points d’avance sur Sophie Dion (25,05%), la députée sortante et candidate Les Républicains.

Fort de ses 13,2%, Frédéric Champly a indiqué dans un communiqué avoir "eu un échange téléphonique (avec Xavier Roseren). Il s'est engagé à porter notre projet sur le thème de la qualité de l'air et à le défendre à l'assemblée nationale. De plus, il m'a également proposé de travailler avec lui sur ce thème, ce que j'ai bien évidement accepté ». Frédéric Champly estime également que "dire au revoir aux députés sortant LR est indispensable à la santé de nos enfants...faisons un début de révolution par les urnes dimanche prochain".

Je pense que mes explications convaincront les gens de voter pour Mr Roseren et surtout de ne pas voter pour madame Dion." - Frédéric Champly

Extrait du communiqué de presse de Frédéric Champly.

Sophie Dion contre-attaque

Sophie Dion n’a pas tardé à réagir. Elle dénonce "des équilibres qui pourraient être remis en cause par le soutien apporté ce jour par Frédéric Champly au candidat En Marche. M. Roseren devient, de fait, un candidat sous influence en récoltant le soutien M. Champly, qui est arrivé en 3ème position, sans être en mesure de se maintenir". Dans un communiqué la députée sortante estime que ces "pratiques politiciennes (sont) d’un autre âge, des consignes de vote avec lesquelles son mouvement est censé rompre… les haut-savoyards apprécieront". Elle appelle les électeurs de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie à se rassembler autour de sa candidature. "Forte de mon expérience, je suis la seule candidate à pouvoir préserver les intérêts de notre territoire en toute indépendance avec les acteurs économiques, les élus locaux et les associations de défense de l’environnement responsables."