Législatives, 6ème circonscription de la Loire : les candidats du Forez au débat France-Bleu / La Tribune Le Progrès

France-Bleu Saint-Étienne Loire lance la campagne des législatives avec ces débats en partenariat avec la Tribune Le Progrès, en commençant par la sixième circonscription du Forez, celle des villes de Montbrison et de Feurs.

Pendant 1h30, ce mardi 16 mai, les cinq principaux candidats de la sixième circonscription vont donc développer leur programme. Cinq candidats qui se retrouveront dans la salle de l'Orangerie à partir de 18h30. Avec autour de la table pour ce premier débat :

Un médecin ostéopathe de Savigneux Julien Borowczyk pour la République en Marche. Cet ancien membre du modem roule désormais pour la Majorité présidentielle.

Sophie Robert la patronne du Front National, qui s'est largement implantée dans la Forez et notamment à Montbrison où elle est conseillère municipale d'opposition.

Sadia Nadia Seghir est conseillère juridique et lors de ces législatives, elle portera les couleurs de la France Insoumise.

On retrouvera aussi évidemment le sortant Paul Salen pour Les Républicains. Lui qui avait été facilement élu il y a 5 ans dans une circonscription toujours acquise à la droite....

Enfin, l'écologiste Jean Duverger représentera dans ce scrutin l'alliance PS / PC et EELV.

Des sujets concrets au coeur du débat

Des candidats qui s'affronteront sur des sujets concrets qui touchent particulièrement cette sixième circonscription: la santé , avec notamment le dossier très chaud du centre hospitalier du Haut-Forez. Le malaise du monde agricole qui fait pourtant vivre ce territoire, ou encore l'avenir de l'industrie avec l'exemple de Cast-Métal à Feurs.

Un débat dans chaque circonscription

C'est en effet le premier des six débats du premier tour. Il y en aura aussi entre les deux tours, dans les circonscriptions ou l’enjeu sera le plus tendu. La volonté de France Bleu Saint-Étienne Loire et de la Tribune Le Progrès, c'est d'abord de vous faire vivre cette campagne, de vous faire connaitre des candidats. Car, il y en a parfois bien besoin: En Marche ! ou la France Insoumise notamment, ont délibérément choisi de ne présenter presque que des candidats qui n'ont pas de mandat électif, issus de la société civile, et donc évidemment méconnus de la plupart des électeurs.

A chaque fois cinq candidats

Autour de la table lors de ces débats du premier tour, le même casting à chaque fois. Cinq candidats, les cinq représentants des mouvements et partis arrivés dans les cinq premiers à l'élection présidentielle. Seront donc systématiquement présents, les candidats d'En Marche, du Front National, de la France Insoumise, des Républicains et de l'union entre les Verts et le Parti Socialiste.

Cinq candidats qui devront clairement répondre à des enjeux de chaque circonscription. A Montbrison par exemple, ils seront évidemment questionnés longuement sur l'avenir du centre hospitalier et des déserts médicaux, quand dans la troisième circonscription, celle du Gier et de l'Ondaine, on débattra forcément de l'A45.