Législatives : 7.877 candidats en lice, toujours moins de femmes que d'hommes

Le nombre total de candidats aux élections législatives des 11 et 18 juin s'élève à 7.877, dont 42,4% de femmes, selon les chiffres définitifs diffusés mardi par le ministère de l'Intérieur.

Près de 1.200 hommes de plus que de femmes sont en lice pour les législatives, avec 4.536 candidats et 3.341 candidates pour pourvoir les 577 sièges de députés, soit près de 14 postulants par circonscription. La candidate la plus âgée (hommes et femmes confondus), Odette Simonnet (DVD), a 89 ans et se présente dans la 2e circonscription des Français de l'étranger. La plus jeune, Morgane Guerreau, sans étiquette, 18 ans seulement, est candidate dans la 4e du Val-de-Marne.

Toujours pas la parité

La République en Marche! (REM) présente 464 candidats et ses alliés du MoDem 73. Les Républicains (LR) ont investi 481 candidats, les centriste de l'UDI 146 et le Front national 571. La France insoumise présente 557 candidats, le PS 414 et le PRG 62, les écologistes toutes formations confondues 911, le PCF 461, Debout la France 393 et l'extrême gauche 663. Les autres se répartissent notamment entre divers gauche, divers droite et sans étiquette. REM est le parti le plus proche de la parité exacte avec 233 femmes et 231 hommes en lice, ainsi que le MoDem avec 36 candidates et 37 candidats. LR est loin de l'équilibre avec 188 femmes (39%) pour 293 hommes en lice. Le FN présente 281 femmes et 290 hommes et La France insoumise 265 femmes (47,5%) et 292 hommes. Le PS n'a investi que 183 femmes (44,2%) pour 231 hommes.