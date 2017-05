Législatives : 7 candidats investis par Europe Ecologie Les Verts dans la Marne et les Ardennes

Ce lundi, c'est l'ouverture officielle des dépôts de candidatures aux législatives. Tous les candidats ont jusqu'à vendredi, 18h pour se déclarer en Prefecture. Le point sur les candidatures EELV dans la Marne et les Ardennes avec Françoise Brunel, secrétaire régionale EELV en champagne ardenne.

Ce week-end, les membres d'Europe Ecologie les Verts (EELV) étaient réunis en congrès fédéral à Paris. Dans la région Grand Est, pour les législatives, 11 candidats écologistes seront investis sur les 13 circonscriptions à pourvoir. Cela représente 7 candidats sur les 8 circonscriptions de la Marne et des Ardennes. Seulement 7 candidats pour ne mettre personne en face du socialiste Christophe Léonard dans la 1ère circonscription des Ardennes : "c'était un accord national avec les socialistes hamonistes et EELV et donc en contrepartie nous avons une circonscription réservée et dans laquelle nous ne mettrons aucun écologiste" d'après Françoise Brunel.

voiture électrique © Maxppp - Sadak Souici

Françoise Brunel, secrétaire régionale d'Europe Ecologie Les Verts en champagne ardennes Copier

"Pour la présidentielle, on a pensé utile. A présent, on va donner notre énergie pour les législatives". F.Brunel

Les écologistes vont axer leur campagne (qui démarre officiellement le 22 Mai) sur plusieurs thèmes : la moralisation de la vie publique, et la transition écologique. Les membres d'EELV vont aussi militer dans notre région et nos deux départements sur une autre forme d'agriculture, l'agriculture paysanne avec des revenus décents pour les agriculteurs ou encore sur des transports propres qui irriguent le territoire. Enfin, Françoise Brunel insiste sur un dernier thème " que l'on partage avec la France Insoumise, c'est l'abandon des services publiques sur notre territoire et particulièrement les services liés à la santé de nos concitoyens".