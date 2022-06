Législatives : 89 sièges à l'Assemblée, qu'est-ce que ça change pour le RN ?

Le Rassemblement national, qui réalise une percée historique aux législatives avec désormais 89 sièges (contre 8 au lendemain des élections législatives de 2017), va pouvoir prétendre à de nouveaux droits au sein de l'Assemblée nationale, au premier lieu desquels avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée, ce qui requiert au minimum 15 députés et apporte de nombreux avantages. Marine Le Pen a d'ailleurs annoncé lundi qu'elle ne "reprendrait pas la tête" de son parti pour se consacrer à la présidence du futur groupe RN.

Plus de moyens financiers

Pour le Rassemblement national, au bord de la faillite avec plus de 23 millions d'euros de dette, c'est une bouffée d'air. Les groupes disposent en effet d'une dotation financière allouée par l'Assemblée dont le montant dépend du vote et des effectifs.

Chaque bulletin obtenu par un parti lui rapporte ainsi 1,64 euros par an. Avec son score réalisé au premier tour, l'Etat versera chaque année pendant cinq ans au parti de Marine Le Pen près de sept millions d'euros. Autrement dit, jamais le parti n'avait touché autant d'argent public. Il faut aussi ajouter à cela ce que rapporteront les députés, un peu plus de 37.000 euros chacun, soit environ 3,3 millions en tout.

Enfin, les groupes parlementaires ont aussi des facilités matérielles (bureaux, salles de réunion...) et des collaborateurs supplémentaires.

Plus de temps de parole

C'est en fonction des effectifs des groupes parlementaires que sont répartis les temps de parole en séance publique. Au moins la moitié des questions au gouvernement, le mardi, est posée par l'opposition (en pratique, plus des deux tiers). Les groupes parlementaires peuvent aussi réclamer une suspension de séance.

Les députés "non inscrits" ont plus de difficultés à peser sur les travaux de l'Assemblée. Leurs questions au gouvernement sont par exemple beaucoup plus rares, et ils disposent de peu de temps de parole.

Déposer une motion de censure et saisir le Conseil constitutionnel

Avec cette percée aux législatives, le RN acquiert la possibilité de déposer à lui seul une motion de censure, qui doit être signée par au moins un dixième des députés, soit 58. La motion de censure est ensuite adoptée si elle est votée par la majorité absolue de l’Assemblée nationale, soit 289 voix. En cas d’adoption d’une motion de censure, le Premier ministre doit remettre la démission de son gouvernement.

Les députés menés par Marine Le Pen franchissent également le seuil nécessaire pour saisir le Conseil constitutionnel, qui est de 60, pour s'assurer de la conformité d'un texte de loi avec la Constitution avant sa promulgation.

Le groupes parlementaires peuvent aussi, sous conditions et une fois par session ordinaire, réclamer la création d'une commission d'enquête.

La commission des Finances

La présidence de la commission des Finances de l'Assemblée est attribuée à un membre de l'opposition, ce qui est obligatoire depuis 2009. Traditionnellement, c'est même au premier groupe d'opposition qu'elle revient. Or le Rassemblement national et la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) revendiquent chacun la place de "premier opposant" au sein de la chambre basse du Parlement.

"Nous demanderons (...) la présidence de la commission des Finances, bien sûr", a déclaré Marine Le Pen ce lundi depuis son fief de Hénin-Beaumont. Aux yeux de députée, la Nupes est composée de quatre groupes parlementaires distincts, et ne peut donc pas prétendre en tant que telle à la présidence de cette commission stratégique. Le PS, EELV et le PCF ont d'ailleurs refusé la proposition de Jean-Luc Mélenchon de constituer un seul et unique groupe parlementaire à l'Assemblée, ce lundi.

"La commission des Finances doit aller constitutionnellement à un groupe d'opposition, nous verrons donc celui qui est en charge de la commission des Finances, il n'y a pas de certitude quand on lit la Constitution", a souligné la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire.

Plus de poids sur les travaux de l'Assemblée

Les présidents de groupe ont un rôle stratégique puisqu'ils siègent à la Conférence des présidents, qui organise les travaux des députés, et à certaines réunions du Bureau, sorte de conseil d'administration de l'institution. Ils peuvent demander la création d'une commission spéciale ou un scrutin public. Les groupes sont aussi représentés dans les huit commissions permanentes (Affaires économiques, Lois, Affaires sociales...) proportionnellement au nombre de sièges détenus.

Les réunions de groupe chaque mardi matin, destinées notamment à déterminer la position sur les textes à l'ordre du jour, sont un des temps forts de la vie parlementaire et politique, suivies traditionnellement d'une conférence de presse. Les groupes parlementaires disposent aussi régulièrement d'une journée pour défendre leurs propositions de lois ("niche parlementaire").