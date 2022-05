Législatives (8e circonscription de Haute-Garonne) : le PS Joël Aviragnet désinvesti par la Nupes ?

Le 1er tour des élections législatives est prévu dans moins de trois semaines maintenant, le 12 juin. En Haute-Garonne, la liste officielle des candidats a été communiquée lundi par la Préfecture. Et il y a du rififi, à gauche, dans la 8ème circonscription de Haute-Garonne, dans le sud du département, du côté de Saint-Gaudens. Joël Aviragnet, le député PS sortant investi par la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pourrait perdre son investiture au profit d'une candidate Europe-Ecologie les Verts Anabelle Fauvernier.

La candidature d'Anabelle Fauvernier a été déposée vendredi avec l'aval de la Nupes. Car Joël Aviragnet ne respecterait pas l'accord national selon Frédéric Borras, coordinateur de la Nupes 31 et membre de la France Insoumise. "Il y a eu des demandes de clarification qui ont été demandées à Joël Aviragnet. Ces clarification n'étant pas intervenues de façon nette, on a décidé de valider un dépôt de candidature. Il se présente comme un candidat sortant socialiste. Les tracts et les affiches qui sont distribués, les événements publics qu'il fait ne sont pas aux couleurs de la Nupes. Et sa directrice de campagne, madame Delga, s'exprime largement dans les colonnes de la presse et publiquement en critiquant assez vertement ce qui est son droit. Nous, on est pour le débat démocratique. Y a aucun souci. Mais bon, on ne peut pas être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut faire un choix. Donc on regrette cette situation, mais ça va être clarifié dans les heures qui viennent. L'investiture peut donc être retirée à Joël Aviragnet."

Joël Aviragnet aura donc une candidate écologiste en face de lui, soutenue par la Nupes. Une méthode incompréhensible pour François Briançon, le 1er secrétaire fédéral du parti socialiste en Haute-Garonne. De son côté, Joël Aviragnet n'a pas répondu à nos sollicitations. Son sort devrait donc être tranché ce mardi par les instances nationales de la Nupes. La coordination nationale de la Nupes doit trancher le cas de Joel Aviragnet dans les heures qui viennent.

