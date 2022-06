Législatives : à 12h, taux de participation en hausse par rapport au premier tour dans le Gard et en Lozère

On vote ce dimanche pour le second tour des élections législatives. Le taux de participation est en légère hausse à 12h par rapport au premier tour dans le Gard et en Lozère.

La participation au second tour des élections législatives ce dimanche est de 18,99% à 12h en France, en légère hausse par rapport au 1er tour. Une tendance qui se confirme dans le Gard et en Lozère, où les taux de participation sont même supérieurs à la moyenne nationale. Dans le Gard, il s'élève à midi à 22,41%, contre 21,96 % dimanche dernier.

Dans le Gard, un peu plus de 557 000 électeurs sont appelés aux urnes. Il y a 6 députés à élire. Dans le département, 717 bureaux de vote sont ouverts, de 8h à.. notez bien 18h.. c'est une heure plus tôt que lors de l'élection présidentielle. Et vous êtes nombreux dimanche dernier à avoir raté cette heure limite.. et à vous être présentés trop tard pour aller voter.

En Lozère, à 12h la participation est de 23,07% ; dimanche dernier, à 12h, elle s'élevait à 22,2%.

En Lozère, 59 895 électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent voter ce dimanche 19 juin. 189 bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 18 h dans 152 communes.

Pour être élu, c'est simple :celui ou celle qui obtient le plus grand nombre de voix est élu. S'il y avait égalité, le ou la plus âgé ( e ) est élu.