Législatives : accord en vue à gauche, pas d'alliance pour le RN, où en sont les négociations ?

Six semaines avant le premier tour des élections législatives, dont la campagne officielle s'ouvre ce samedi, les grandes manoeuvres sont engagées, avec beaucoup d'incertitudes sur l'issue de ce "troisième tour". A gauche comme à droite, entre volonté de faire front commun et volonté d'exister, les forces en présence tentent de négocier.

A gauche : encore des obstacles à franchir

Les tractations en vue du scrutin des 12 et 19 juin sont en cours, avec Jean-Luc Mélenchon en position de force grâce à son score de 22% au premier tour de l'élection présidentielle. Des obstacles non négligeables subsistent pour arriver à un accord entre LFI, le PS, EELV et le PCF. Les socialistes ont d'ailleurs suspendu leurs échanges ce vendredi, intimant à LFI de "rompre" avec sa "logique hégémonique" et d'"accepter la pluralité".

Des points des crispation avec le PS

La direction du PS avait pourtant fait un pas en avant, plus tôt dans la journée, en acceptant les grandes lignes du programme de LFI : augmentation du Smic à 1.400 euros nets par mois, retraite à 60 ans, planification écologique, abrogation de la loi El Khomri (réformant le code du travail), sixième République, par exemple.

Parmi les points qui restent sensibles, la "désobéissance aux traités européens" souhaitée par LFI, quand le PS lui refuse de "mettre en danger la construction européenne". Les socialistes se positionnent aussi pour "la défense de la République laïque et universaliste" et "la nécessité d'un soutien plein et entier à la nation ukrainienne, à sa liberté et à sa souveraineté".

Les écologistes de retour à la table

Du côté des écologistes, où les négociations avec LFI étaient tendues depuis deux jours, les discussions ont repris ce vendredi après-midi. Des tensions que le chef d'EELV Julien Bayou a relativisé en arrivant devant le siège de LFI : "C'est tout à fait classique. Chaque négociation obéit à un rythme vu et revu, d'abord l'enthousiasme des débuts, puis les blocages", puis le retour à la table. Sur France 2, il s'est montré optimiste : "J'estime que l'accord est en vue", et "pourquoi pas un 1er-Mai commun en soutien aux syndicats", dimanche.

Il avait formulé mercredi de sévères critiques concernant notamment le nombre de circonscriptions réservées aux écologistes, ou encore sur la question de l'étendard commun derrière lequel ranger cette union de la gauche, trop estampillée LFI à son goût. Mais des "échanges officieux" ont eu lieu depuis avec LFI, précise Julien Bayou pour expliquer l'évolution.

Les communistes et le NPA, pour qui subsistent des points de contentieux, devaient aussi se présenter au siège de LFI ce vendredi après-midi, a indiqué le député LFI Eric Coquerel.

A l'extrême droite : chacun pour soi

A l'extrême droite à l'inverse, ce sera chacun pour soi, au moins au premier tour. Le RN de Marine Le Pen a prévenu qu'il présenterait des candidats dans les 577 circonscriptions et qu'il n'y aurait pas d'alliance avec Reconquête!.

Pas d'alliance au premier tour

Après les 41,5% recueillis à la présidentielle, le Rassemblement national vise "un groupe puissant" à l'Assemblée nationale, a indiqué son président par intérim Jordan Bardella, qui a fustigé la "stratégie suicidaire" de son rival Eric Zemmour et son "incohérence" à critiquer Marine Le Pen puis à "solliciter son aide pour se faire élire". Le camp de Marine Le Pen reproche à Eric Zemmour sa sortie de dimanche soir sur "la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen", du père Jean-Marie à sa fille Marine.

Au second tour, le RN se dit en revanche "parfaitement disposé" à apporter son soutien "au candidat patriote qui défendrait le plus possible les convictions qui sont les nôtres", y compris des candidats Reconquête!, a indiqué Jordan Bardella.

Des exceptions possibles

Il pourrait toutefois y avoir de rares exceptions dès le premier tour, pour l'ex-LR Guillaume Peltier, vice-président du parti zemmouriste et député sortant (élu en 2017 sous l'étiquette LR) en Loir-et-Cher, ou Stanislas Rigault, président des jeunes de Génération Zemmour, tenté par une candidature aux législatives.

Alors que Marine Le Pen va briguer un deuxième mandat dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, Eric Zemmour a indiqué que son parti ne présenterait "pas de candidat" face à elle, ni face à Eric Ciotti (LR) et Nicolas Dupont Aignan (Debout la France) au nom de "l'union nationale".

La majorité cherche à élargir son assiette

Du côté de la majorité, il s'agit de surfer sur la nette victoire du président sortant. Traduction : reconduire une large majorité à l'Assemblée nationale et continuer à grignoter aussi bien à droite qu'à gauche de l'échiquier politique. "Notre volonté est claire : conforter nos forces et l'élargissement politique", a lancé le patron des députés LREM Christophe Castaner mardi.

A gauche toute

Au centre du dispositif, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) est chargé de d'assurer l'équilibre du "trimaran" majoritaire, avec sans doute "un flotteur central LREM/MoDem, une aile gauche et une aile droite", souligne un parlementaire. Un trimaran qui penche visiblement un peu trop à droite, Richard Ferrand ayant lancé "un appel aux femmes et aux hommes de gauche" à rejoindre l'équipe présidentielle, dans un entretien au Midi Libre ce jeudi.

"Sociaux démocrates, socialistes, écologistes" ont "toute leur place dans notre majorité pour apporter leur sensibilité, leurs propositions, leurs priorités, leurs préoccupations", a déclaré le député du Finistère, lui-même ancien socialiste.

Les partisans d'Edouard Philippe ostracisés

Mais alors que les investitures des candidats doivent être finalisées, Horizons, le mouvement de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe (ex-LR), a l'impression d'être mis de côté et s'est déjà dit "surpris" du manque de discussions avec ses partenaires. Alors que devrait bientôt être dévoilée une première salve d'investitures de la majorité, un cadre d'Horizons soulignait mardi que "le dispositif n'est pas calé, pas tranché" entre alliés.

En toile de fond, se dessinent des crispations entre Edouard Philippe et Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat s'active lui-même pour débaucher à droite, et pourrait nouer directement des pactes avec des députés Les Républicains favorables à la majorité présidentielle. Une façon pour Emmanuel Macron de contourner et réduire l'influence d'Edouard Philippe.

Des tensions balayées par Richard Ferrand: "Je lis des choses sur nos différences qui sont des clapotis. Edouard Philippe, Jean Castex, François Bayrou, Olivier Dussopt, François Rebsamen, se sont engagés pour la réélection du Président : nous porterons ensemble son projet. Ici ou là, il y aura des frottements, mais ce sera anecdotique".

Les LR veulent rester indépendants mais les sirènes macronistes chantent

Pendant ce temps à droite, les Républicains, fragilisés par leur cuisante défaite à la présidentielle, ont réaffirmé leur "indépendance" face à Emmanuel Macron que certains pourraient être tentés de rallier. "Il n'y a pas de double appartenance" et "on ne peut pas être Les Républicains et majorité présidentielle", a martelé le président du parti Christian Jacob à l'issue d'un conseil stratégique.

Mais les rumeurs de ralliements à la macronie d'élus LR, menacés d'effacement après le piètre résultat de leur candidate Valérie Pécresse, se multiplient. Gérard Larcher (LR), président du Sénat qui resté dominé par la droite, a ainsi adressé lundi une lettre de félicitations à Emmanuel Macron pour sa réélection, a fait savoir l'entourage du deuxième personnage de l'Etat.