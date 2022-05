Législatives à Guérande-La Baule : "Ma candidature n'est pas dissidente mais militante" estime J.Y. Gontier

Comme il l'avait laissé entendre, Jean-Yves Gontier a bien lancé sa campagne législatives, même privé de l'investiture d'Ensemble, la coalition des partis qui soutiennent Emmanuel Macron. Sur cette circonscription, la 7è de Loire-Atlantique (Presqu'île Guérande - La Baule) C'est la députée sortante Sandrine Josso (MoDem) qui a été investie après des semaines de tergiversations et de contestations des militants locaux.

Pourquoi cette candidature dissidente ?

Jean-Yves Gontier : Ce n’est pas une candidature dissidente, c’est une candidature militante. Sandrine Josso a été investie lors des négociations nationales de dernière minute entre formations politiques de la majorité. Il faut écouter le territoire et dans notre circonscription, nos instances nationales n'ont pas écouté le territoire. Avec cette investiture qui s’est faite dans la douleur et qui est jugée scandaleuse par les militants, la majorité présidentielle était dans une impasse. Les militants m'ont sollicité. Ils ne veulent pas faire campagne pour la députée sortante. Les électeurs macronistes qu’on rencontre sur le terrain nous disent qu’il ne voteront pas pour elle, ni pour le candidat des Républicains investi par Valérie Pécresse et Franck Louvrier. Ils nous disent qu'ils ne voteront ni pour l’un ni pour l’autre. Donc nous étions dans une impasse. Dans ce contexte particulier il fallait un candidat légitime et crédible, il était de ma responsabilité en tant qu’élu du territoire, et représentant de la majorité présidentielle sur notre territoire, de me faire le porte-voix de nos militants.

Vous risquez une exclusion de Renaissance (nouveau nom de LREM) ?

Et alors ? ... Et si je suis élu, de toutes façons ils viendront me rechercher et il me demanderont de revenir et de cotiser.

C’était impossible de trouver un terrain d’entente avec Sandrine Josso ?

Que disent les militants et que disent les électeurs de Sandrine Josso ? Tous disent qu’elle a un mauvais bilan et tous jugent son investiture scandaleuse. D’après leurs dires, elle a un parcours politique tellement chaotique et polémique qu’elle n’a plus aucune crédibilité. Elle est passée de "La République en marche" à "Libertés et territoires" puis au "MoDem". Elle a voté deux fois contre le gouvernement d’Édouard Philippe dont le Modem faisait pourtant partie. Elle a été condamnée à un an de inéligibilité, l’an dernier, pour ne pas avoir présenté ses comptes de campagne municipale dans les temps. Elle n’a pas d’ancrage local, la preuve, elle a fait 4 % seulement aux élections municipales de La Baule où elle était tête de liste. Il y a aussi des affaires judiciaires lourdes sur son dos. Il fallait une candidature légitime et crédible, une candidature ancrée et soutenue sur notre territoire. Je vous le répète, les militants ne veulent plus de la députée sortante et ils ont dit publiquement qu’ils ne feraient pas campagne pour elle.

Mais feront-ils campagne pour vous ? Comment ont-ils accueilli votre candidature ?

Visiblement comme un soulagement et comme de l’oxygène. Comme un nouveau départ. Je reçois des messages tous les jours, je vous en lis un, c'est le dernier message que j’ai reçu, on me dit :_"dans ce contexte particulier et compte tenu de cette investiture scandaleuse votre démarche sert l’intérêt général, vous pourrez compter sur les marcheurs locaux". V_oilà ce que j’ai encore reçu ce matin.