Législatives : à Nantes, des électeurs reçoivent les tracts d'une autre circonscription que la leur

Découpage électorale oblige pour les législatives, Nantes est partagée en plusieurs circonscriptions. Des électeurs de la 5e circonscription (Nantes/Nort-sur-Erdre) ont reçu par erreur les bulletins de vote et les documents de campagne des candidats de la 1er circonscription (Nantes/Orvault).

C'est ce qu'on appelle une erreur d'aiguillage et selon la préfecture de Loire-Atlantique, l'histoire s'explique par un souci informatique. Cette semaine, 1070 électeurs rattachés au bureau de vote 766 de Nantes (secteur Saint-Jospeh-de-Porterie) ont reçu les documents de campagne et les bulletins de vote des candidats aux législatives dans la 5e circonscription (Nantes/Nort-sur-Erdre), or, leur circonscription, c'est la 1ère de Loire-Atlantique (Nantes/Orvault).

Dans ce communiqué, la préfecture explique qu'"après échanges avec la mairie de Nantes, en charge de l'affectation des bureaux de vote dans l'application dédiée, la cause numérique de ce dysfonctionnement mineur a été identifiée, et désormais résolue. (...) Cet incident ne remet pas en cause le découpage électoral." Comprenez que les électeurs de ce bureau, le n°766, voteront bien pour la 5e circonscription.

Dans la mesure où les candidats ont transmis à la préfecture leur propagande électorale, celle-ci est à retrouver sur un site internet dédié.

