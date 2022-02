Législatives à Paris : Laurent Baffie sera candidat pour le parti animaliste

L'humoriste se présente aux élections législatives sous l'étiquette du parti qui défend la cause animale. Il candidate pour devenir député dans la 3e circonscription de Paris.

Il se présente pour défendre la cause animale. Laurent Baffie sera candidat aux élections législatives à Paris sous l'étiquette du parti animaliste, a annoncé ce mardi le parti dans un communiqué. L'humoriste, également animateur de radio et de télévision, candidate dans la 3e circonscription de Paris, qui s'étend sur une partie des 17e et 18e arrondissements. Le député actuel est Stanislas Guérini, délégué général de La République en Marche.

"Je veux mettre ma notoriété au service du parti animaliste et lui donner une meilleure visibilité", écrit Laurent Baffie dans le communiqué. "C'est ma façon de lui apporter mon soutien". L'humoriste milite depuis longtemps pour la cause animale. Il avait déjà affiché son soutien au parti animaliste lors des élections européennes de 2019. Il soutient également l'association de défense des animaux L214.

Le parti animaliste revendique par ailleurs plusieurs soutiens de personnalités pour l'élection présidentielle : Michel Drucker, Julien Courbet, Raphaël Mezrahi ou encore Brigitte Bardot. Sa co-présidente, Hélène Thouy, n'a pour l'heure recueilli que 89 parrainages sur les 500 nécessaires pour se présenter à l'élection.