Législatives à Paris : trois candidates élues au premier tour

Trois candidates ont été élues au premier tour à Paris. Elles sont toutes les trois de la Nupes qui arrive en tête dans 12 des 18 circonscriptions de la capitale. Deux ministres auront du mal à s'imposer au second tour. Les LR sont en déroute.

Cinq députés ont été élus dès le premier tour, dont quatre candidats de l'alliance de gauche Nupes, selon les résultats du premier tour de dimanche. Parmi ces premiers élus se trouvent notamment trois candidates Insoumises à Paris.

Trois femmes sont élues au premier tour à Paris

La députée sortante Danièle Obono obtient 57,07% au premier tour dans la 17e circonscription. Sophia Chikirou (53,74%), ex-directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle de 2017 est elle aussi élue au premier tour dans la 6e circonscription. C'est également le cas pour Sarah Legrain (56,51%) dans la 16e circonscription de la capitale.

La Nupes arrive en tête dans 12 des 18 circonscriptions de la capitale

Danielle Simonnet, élue LFI, et Julien Bayou, secrétaire national d'EELV, ont failli remporter la victoire dès le premier tour dans deux circonscriptions du nord-est.

Dans la 15e, Danielle Simonnet a échoué de peu avec 47,11% des voix alors qu'elle n'avait pas le champ libre à gauche avec la présence de Lamia El Aaraje, qui l'avait battue en 2021 lors d'une législative partielle.

Soutenue par le PS qui en a fait une exception à l'accord de coalition, Lamia El Aaraje se qualifie pour le second tour mais avec un retard de trente points (17,87%) sur Danielle Simonet.

Dans la 5e circonscription, Julien Bayou (48,88%) comptabilise vingt points d'avance sur Elise Fajgeles (29,75%), l'ex-suppléante de Benjamin Griveaux qui avait siégé à l'Assemblée lorsque ce dernier était au gouvernement.

Quatre autres candidats de la Nupes sont en ballotage très favorable, avec plus de dix points d'avance, face aux députés sortants de la majorité : Sandrine Rousseau face à Buon Tan dans la 9e, Eva Sas face à Laetitia Avia dans la 8e, Rodrigo Arenas face à Anne-Christine Lang dans la 10e et l'ex-journaliste Aymeric Caron face à Pierre-Yves Bournazel dans la 18e.

Pour le PS, qui n'a obtenu que deux investitures dans le cadre de la Nupes, l'espoir s'appelle Olivia Polski, adjointe de la maire Anne Hidalgo au coude-à-coude (37%) avec la députée sortante (Modem) Maud Gatel dans la 11e.

Deux ministres à la peine, un troisième en ballotage favorable

Les ministres Clément Beaune et Stanislas Guérini, ne sont pas certains de gagner ces élections législatives. Député sortant Ensemble! en ballotage défavorable, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique Stanislas Guérini accuse six points de retard (32,50%) sur Léa Balage (38,66%) dans la 3e, tout comme celui de l'Europe Clément Beaune (35,81%) face à Caroline Mecary (41,40%) dans la 7e.

Ils devront quitter le gouvernement en cas de défaite.

En revanche, la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, déjà élue en 2017, arrive en tête dans la 12e comme deux autres sortants, Sylvain Maillard dans la 1re et Gilles Le Gendre dans la 2e.

Les Républicains en déroute

Les Républicains, qui avaient sauvé deux circonscriptions de l'Ouest parisien en 2017, ne survivent au premier tour que dans celles-ci, mais en ballotage défavorable. Dans la 4e circonscription de Paris Brigitte Kuster avec 28,92% est très loin derrière Astrid Panosyan-Bouvet (Ensemble) qui obtient 41,03% au premier tour.

Dans la 14e circonscription, Francis Szpiner obtient 33,28%. Il devra affronter Benjamin Haddad (Ensemble) qui est à 39,27%.

Retrouvez les résultats de Paris dès qu'ils seront validés