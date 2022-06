Législatives à Saint-Malo : les propositions des candidats face à l'inflation immobilière

Quelles sont les propositions des candidats de la 7ème circonscription d'Ille et Vilaine pour répondre à la flambée des prix de l'immobilier ? Dans cette circonscription, qui s'étend de Cancale à Saint-Briac, en passant par la cité corsaire, Dol-de-Bretagne où Pleurtuit, les jeunes ménages ont bien du mal à louer ou acheter un bien. Loger les saisonniers s'avère également difficile.

Jean-Luc Bourgeaux, député sortant, investi par Les Républicains - "il faut construire davantage, partout où c'est possible"

Jean-Luc Bourgeaux, député sortant sur la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine © Radio France - Céline Guétaz

« Je ne crois pas à une solution miracle, mais à des solutions. Il faut qu'on travaille avec les bailleurs sociaux. Il nous faut aussi mettre en place une politique d’encouragement, une politique d'aide pour les primo accédants, pour permettre l'installation d'habitants à l'année sur notre circonscription. Il faut véritablement que l’on mette tout le monde autour de la table pour trouver des solutions. "

Le député sortant plaide aussi pour construire davantage, partout où c’est possible : « On voit bien que c'est compliqué de construire aujourd’hui. Je sais bien qu'il faut protéger les espaces agricoles, mais si on examine de près, on a encore des espaces, y compris dans des communes qui sont concernées par la loi Littoral. On a beaucoup de terrains qui ne sont plus utilisés aujourd'hui par l'agriculture, mais qu'on ne peut pas utiliser pour de nouvelles constructions, en raison d'autres lois qui nous en empêchent. Je suis vraiment pour faire le ménage dans toutes les réglementations. »

Concernant les résidences secondaires, « je ne suis pas pour les limiter. J'appartiens à une petite commune, où s'il n'y avait pas les résidences secondaires, nous n’aurions plus tous nos commerces. »

Pour les locations de courte durée, type Airbnb, « on sait que pour certains, c’est un complément de revenu, pour les retraités par exemple. Mais pour d’autres, c’est un vrai business. Mais aujourd’hui, au-delà d’un règlement à l’échelle de Saint-Malo, où un gros travail a été fait pour examiner de près la situation, il faudra des règles nationales »

Anne Le Gagne, candidate de la majorité présidentielle Ensemble, membre du Modem - "il faut une loi sur les locations type Airbnb"

Anne Le Gagne, candidate de la majorité présidentielle Ensemble pour la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine - DR

Pour la candidate de la majorité présidentielle, cette question du logement est primordiale « Quand on va sur le terrain, qu'on rencontre les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les habitants ou les associations, tout le monde nous en parle. La difficulté, c'est de loger ou de loger les jeunes ménages, les jeunes actifs ou les saisonniers. Le prix de l'immobilier a flambé depuis quelques années. On a quasiment pris 20 % d'augmentation sur certaines parties du territoire. Une des propositions d'Emmanuel Macron, c'est de donner la possibilité aux maires d'avoir la politique du logement. Je pense que ça, c'est extrêmement intéressant parce que les maires ont une approche des besoins de la population »

La candidate, membre du Modem, plaide aussi pour le dispositif du bail réel et solidaire. « Il permet cette dissociation entre le foncier et le bâti qui permet à des jeunes actifs et des jeunes ménages d'avoir accès à la propriété, en fonction de leurs ressources, il n'y a pas de plus value. Cela permet d'avoir une diminution du coût de 30 à 50 %, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Dans le programme d'Emmanuel Macron. Il est aussi proposé d'augmenter la construction de logements sociaux à peu près de 110 000 par an.

Concernant les locations de courte durée, les Airbnb, "il y a eu des décisions de prise par exemple sur Saint-Malo pour encadrer ces locations de courte durée. Mais il est vrai que demain, comme député à l'Assemblée nationale, j'aurai à cœur de pouvoir, en lien avec l'ensemble des acteurs, à la fois les propriétaires de ces logements, mais aussi les habitants et les élus, et les maires en particulier, de pouvoir construire une loi qui soit une loi équitable sur l'ensemble du territoire français.

Nicolas Guivarc'h, militant de la France insoumise, candidat de la NUPES, Nouvelle union populaire écologique et sociale - "il faut construire davantage de logements sociaux"

Nicolas Guivarc'h, candidat NUPES dans la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine © Radio France - Céline Guétaz

« Le logement, c'est 30% du budget des ménages des gens les plus modestes, c'est énorme » souligne le candidat de la NUPES. « Sur Saint-Malo, il y a très peu de constructions de résidences principales, beaucoup de résidences secondaires. Les familles modestes n'arrivent plus à se loger. Le parc immobilier HLM de Saint-Malo augmente très peu. On voit une augmentation exponentielle des résidences secondaires ou des logements défiscalisés, ce n'est pas la solution. On voit également le paysage architectural de la ville de Saint-Malo se transformer sans véritable volonté d'intégrer l'écologie.

Le candidat Insoumis plaide pour stopper les défiscalisations de type loi Pinel. "On veut que dans chaque constructions nouvelles, il y ait 30% de HLM. Et puis on veut également une grande politique de construction de logements. 200 000 par an en France. Sinon, ce qui se passe c’est que les populations à revenu modeste doivent aller sur la rive gauche, dans des communes comme Pleurtuit. Et Ils utilisent leurs voitures. Le barrage de la Rance, c'est devenu l'artère principale pour relier les deux rives. Les familles qui cherchent des F 5 ou F 6 ne trouvent plus de logements ici. La loi Pinel, coûte très cher à l'Etat en déduction fiscale. En éliminant ces dispositifs, on récupère une marge qui permet d'injecter cet argent dans l'office HLM" assure le candidat.

Dylan Lemoine, candidat pour le Rassemblement national - "nous proposerons des prêts pour les jeunes ménages, avec des enfants"

Dylan Lemoine, candidat pour le Rassemblement national © Radio France - Céline Guétaz

"Ma première proposition de loi si je suis élu député concernera le pouvoir d’achat et le logement. Au Rassemblement national, nous proposerons un prêt à hauteur de 100 000 € pour les jeunes couples de moins de 30 ans qui souhaitent acquérir un premier bien. Au bout du troisième enfant, le capital restant dû de ce prêt sera transformé en don. Cela va permettre à nos jeunes qui sont nés, qui ont vécu et qui ont grandi sur ce territoire, d’avoir un logement dans le pays de Saint-Malo. Ce dispositif sera valable quelles que soient les conditions de ressources de ces familles.

Concernant les logements sociaux, "nous sommes pour la priorité aux Français " indique le candidat.

Concernant les logements de courte durée type Airbnb, "c'est une question extrêmement compliquée. La ville de Saint-Malo a essayé de mettre des choses en place. Ça a été brutal, rapide, sans concertation. Alors que je proposerai avec l'ensemble de mes collègues qui seront élus à l'Assemblée nationale, de réunir tout le monde autour de la table, c'est à dire les partenaires sociaux, les acteurs du tourisme, de la location pour essayer de trouver un compromis. Mais il faut vraiment que ce problème soit réglé au niveau national"

Sont également candidat dans cette 7ème circonscription : Ismail Ben Lahcen pour union des démocrates musulmans français, Claude Béquignon pour Les Patriotes, Edouard Descottes pour Lutte ouvrière, Marie-Thérèse Drelon pour le parti animaliste, Etienne Gruenais pour le parti breton, Eliane Leclercq pour l'UDB, Leila Rosenstech pour Reconquête, Jean Michel Groisier pour le parti ouvrier indépendant, mais aussi Nelly Ferriault, Christophe Fichet, Julien Delcourt, Raoul Kuczyk et Stéphane Péan.