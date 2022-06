Législatives : à Toulouse, Arribagé promet de combattre la NUPES mais n'appelle pas à voter Vignon

Dimanche soir, la troisième circonscription de Haute-Garonne a livré son verdict pour ce premier tour des élections législatives. Agathe Roby (NUPES) et Corinne Vignon (députée sortante de la majorité présidentielle) s'affronteront au second tour. Laurence Arribagé, patronne départementale des Républicains, arrive troisième et n'est pas présente au second tour. L'adjointe au maire de Toulouse, en charge des sports, est sortie en obtenant 16,10%.

Abstention

Après deux jours de silence, Laurence Arribagé livre un communiqué où elle analyse le scrutin et son échec. Elle y parle notamment beaucoup de l'abstention qui a marque ce scrutin. "L'inaction des uns pendant cinq ans et les mensonges des autres avec un projet totalement fantasmé auront eu raison de notre démocratie, désormais plus malade que jamais. Beaucoup d'électeurs n'ont pas choisi non point ils ont subi pensant que la seule alternative était désormais l'extrême gauche."

Pas de consigne claire

En revanche la candidate LR malheureuse ne donne pas de consigne claire et surtout ne prononce pas le nom de son éternelle rivale Corinne Vignon. "Pour ma part d'un point de vue personnel je combattrai comme je l'ai toujours fait durant cette campagne le projet de Jean-Luc Mélenchon. Un projet où la désobéissance républicaine devient un mot d'ordre et une attitude assumée. Un projet qui dit que la police tue et compte sacrifier la sécurité et attenter à la laïcité (... )"

Laurence Arribagé et Corrine Vignon était déjà opposé en 2017. ET surtout, il y entre elles deux a une affaire judiciaire en cours. Laurence Arribagé a été mise en examen en décembre dernier, pour recel de dénonciation calomnieuse, recel de prise illégale d’intérêt, et recel de violation du secret professionnel. Elle est soupçonnée d'avoir manœuvré pour que le fisc enquête sur Corinne Vignon et ses activités d'astrologue entre les deux tours des législatives en 2017. Sauf que le contrôle des impôts n'a rien donné. C'est un juge d'instruction parisien qui est chargé du dossier.

Laurence Arribagé qui termine son communiqué en promettant d'autres combats politiques. "Fidèle aux habitants de Toulouse et de notre métropole qui ont fait confiance à la majorité municipale à laquelle j'appartiens et que je continuerai à servir avec énergie passion et dévouement."