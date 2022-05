Législatives à Tours : le député macroniste et l'alliance de gauche au coude à coude, LR et RN en outsiders

Philippe Chalumeau (Ensemble)

Elu en 2017 sous les couleurs d'En Marche, dont il avait été un des fondateurs en Touraine, ce médecin généraliste de 58 ans brigue un nouveau mandat sous l'étiquette Ensemble, qui rassemble les différentes composantes de la majorité présidentielle. Le bon score d'Emmanuel Macron dans la circonscription à la présidentielle peut lui permettre d'espérer être réélu. Pendant ses cinq années à l'Assemblée Nationale, Philippe Chalumeau a été membre de la commission de Défense et de la commission des affaires sociales. Au-delà des dossiers nationaux et du programme présidentiel qu'il soutient, il veut mettre en lumière ses réalisations pour Tours : "j'ai par exemple créé une épicerie solidaire itinérante à destination des étudiants, avec la croix-rouge, la banque alimentaire et l'université, et elle a déjà servi 4.500 repas depuis le début de la période du Covid-19. J'ai aussi créé avec SOS Médecins un centre d'accueil et d'orientation pour les femmes victimes de violences conjugales. Je suis très fier de ça".

Charles Fournier (NUPES)

Cet écologiste de 54 ans, 2ème vice-président du conseil régional chargé notamment du climat et de l'économie sociale et solidaire, a été investi par la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES). Les résultats des dernières consultations électorales permettent à Charles Fournier d'avoir des espoirs de victoire : la ville a été gagnée par le vert Emmanuel Denis en 2020 et au premier tour de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron n'a eu que 119 voix d'avance sur Jean-Luc Mélenchon à Tours. Parmi les 650 mesures du programme de la NUPES, il met en avant le volet écologique, évidemment, mais souligne aussi l'urgence sociale et la retraite à 60 ans : "ça se finance par exemple en ayant une égalité salariale entre les femmes et les hommes, ce qui entrainera davantage de cotisations. D'autre part, en faisant en sorte que les gens partent plus tôt en retraite, ça laisse plus d'entrées possibles dans le marché du travail et là-aussi, ce sont des contisations en plus".

Charles Fournier devra tout de même compter avec deux autres candidats qui mettent en avant leur sensibilité écologiste : Inès Laurent, une étudiante de 22 ans qui représente "Liberté, Ecologie, Fraternité" et Bertrand Rouzier, 52 ans. Membre de Génération Ecologie, ce juriste à la SNCF se présente sans étiquette. Elu sur la liste d'Emmanuel Denis il y a deux ans, Bertrand Rouzier a pris ses distances avec la majorité lors du dernier conseil municipal de Tours.

Olivier Lebreton (LR-UDI-Nouveau Centre)

A 48 ans, le Républicain Olivier Lebreton est pour la première fois candidat aux législatives, mais il a déjà une longue expérience politique derrière lui. Il a notamment été l'adjoint chargé de la sécurité, à Tours, entre 2014 et 2020, quand Serge Babary puis Christophe Bouchet se sont succédés dans le fauteuil du maire. Basant sa campagne sur les thèmes de la sécurité et du pouvoir d'achat, Olivier Lebreton affirme qu'il représente "la troisième option, entre En Marche et l'union de la Gauche et de l'extrème-gauche, ni député béni-oui-oui, ni dans l'opposition systématique : je serai un député qui votera parfois avec le gouvernement si ça va dans le sens de mes convictions, mais je m'opposerai fermement quand ce ne sera pas le cas". Réélu conseiller départemental l'an dernier grace à sa bonne implantation locale, il affirme ne pas être inquiet du score réalisé par Valérie Pécresse à la Présidentielle dans cette circonscription (5,2%).

François Ducamp (R.N)

A 21 ans, François Ducamp, le jeune responsable départemental du Rassemblement National en Indre-et-Loire va tenter de se faire sa place dans une circonscription et une ville qui n'ont jamais été très réceptives aux idées de Marine Le Pen. A la Présidentielle, à Tours, la candidate R.N n'a obtenu que 13,2% des voix au premier tour et 27% au second tour, des scores très en-dessous de ses résultats nationaux. Collaborateur d'un élu R.N au conseil régional, François Ducamp compte axer sa campagne sur le thème de "la sécurité, et notamment le soutien aux forces de l'ordre et la présemption de légitime défense pour les policiers".

Un thème de campagne qu'il partage avec l'autre candidate d'extrème-droite engagée dans cette circonscription : Sophie De Lanouvelle, du parti Reconquète d'Eric Zemmour.

Stéphanie Moreau (Parti Animaliste)

Arrivée en Touraine il y a quelques mois, Stéphanie Moreau est agée de 50 ans et cadre dans un groupe de BTP. Elle affirme que le parti qu'elle représente est transpartisan, sur le plan politique. Ses priorités portent évidemment sur le bien-être animal. Le Parti Animaliste prone notamment la fin de la corrida, de l'élevage intensif et de la chasse de loisirs.

Thomas Jouhannaud (L.O)

Ce professeur de Français et de Latin agé de 43 ans défend les idées de Lutte Ouvrière, comme il l'avait déjà fait lors des dernières élections municipales à Tours. Convaincu que ce sont les luttes dans la rue qui changeront la vie des travailleurs, Thomas Jouhannaud se présente tout de même pour faire connaitre les propositions de son parti, par exemple la revalorisation du SMIC à 2.000 euros et l'indexation des salaires sur la hausse des prix.

Notez que France Bleu Touraine organisera un débat entre les candidats de la première circonscription d'Indre-et-Loire le 9 juin, dans l'auditorium de la grande bibliothèque de Tours, de 18H10 à 19H. Un débat en public que vous pourrez aussi écouter en direct, sur notre antenne.